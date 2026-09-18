La colisión involucró a un Toyota Etios y una Ford EcoSport. Tras el impacto, la camioneta volcó y quedó apoyada sobre uno de sus laterales.

Fuerte choque y vuelco en el cruce de las rutas 3 y 39: no hubo heridos

Un siniestro vial se registró este viernes a la mañana en el cruce de la Ruta Nacional 3 y la Ruta Provincial 39, donde colisionaron un Toyota Etios y una camioneta Ford EcoSport.

Como consecuencia del fuerte impacto, la EcoSport terminó volcando sobre la calzada y quedó apoyada sobre uno de sus laterales. Pese a lo aparatoso del accidente, no se registraron personas heridas.

Los ocupantes de ambos vehículos resultaron ilesos y pudieron salir por sus propios medios, por lo que no fue necesario realizar traslados de urgencia a centros asistenciales.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de Tránsito y equipos de rescate, quienes aseguraron la zona y realizaron un corte preventivo de la circulación.

El tránsito por la rotonda permaneció parcialmente interrumpido durante varios minutos mientras se llevaban adelante las tareas correspondientes y se efectuaban las maniobras necesarias para retirar la camioneta y despejar la calzada.