ATE cortó la Ruta 3 y complica el tránsito en Comodoro

La medida de fuerza comenzó antes de las 7 de este viernes a la altura del barrio General Mosconi.

Desde minutos antes de las 7 de este viernes, la seccional Comodoro Rivadavia de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) lleva adelante una medida de fuerza sobre la Ruta Nacional 3, a la altura del barrio General Mosconi. Los trabajadores demandan actualizaciones salariales y mejoras en sus condiciones laborales.

La protesta se desarrolla sobre la calzada nacional y genera importantes complicaciones en la circulación, con largas filas de vehículos, colectivos del transporte público y camiones que avanzan a marcha reducida.

El sector donde se lleva adelante la manifestación constituye uno de los principales corredores viales de Comodoro Rivadavia, debido a que conecta la zona norte con el centro y el sector sur de la ciudad.

Durante las primeras horas de la mañana, el tránsito se vio especialmente afectado por el corte, en un horario de gran circulación de vecinos que se trasladaban hacia sus lugares de trabajo y establecimientos educativos.

En el lugar, referentes de ATE distribuyen panfletos informativos entre los automovilistas. Mientras tanto, efectivos policiales y personal de Tránsito se encuentran desplegados en sectores aledaños para ordenar la circulación y canalizar el tránsito hacia vías alternativas.

La dirigencia gremial evalúa la continuidad de la medida de fuerza durante el transcurso de la jornada.

Fuente: El Comodorense.