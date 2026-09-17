"Nos cagamos de frío": senador santacruceño rechaza eliminar subsidio

En la Comisión de Energía, se dictaminó el proyecto para eliminar el beneficio en las tarifas de gas por zonas frías.

José María Carambia propuso este miércoles la creación de una "zona polar" para contemplar la situación de las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego al momento de definir las tarifas de gas, en medio del debate por el proyecto de ley de Medidas Energéticas, en la Comisión de Energía, Minería y Combustibles del Senado.

El proyecto, que ya tiene media sanción de Diputados, recorta la cantidad de beneficiarios a los que se compensaba en el costo del servicio con lo que abonaban hasta ahora los usuarios de zonas templadas. En 2021, se amplió la cantidad de familias alcanzadas por ese derecho, expandiendo desde la Patagonia hasta diferentes zonas de la Provincia de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y San Luis, entre otras jurisdicciones.

El legislador santacruceño planteó que en su distrito hay "una excepcionalidad en clima". "Entiendo a la gente de la Ciudad de Buenos Aires que usa el gas muy poco pero nosotros, si no tenemos el gas prendido las 24 horas en las casas, te cagás de frío", dijo, y agregó que "las familias santacruceñas viven para pagar 315 mil pesos".

Delante de la secretaria de Energía, María Tettamanti, y el subsecretario de Energía Eléctrica, Damián Sanfilippo, Carambia blandió una boleta de gas y se preguntó. "¿Qué le digo a los vecinos? De 315 mil, ahora vas a pagar 500 mil porque le votamos en contra: es una forma alternativa de aumentar tarifas", sostuvo.

Tettamanti planteó que el recorte del beneficio se aplicaría sobre distribución y transporte, cuestionando el esquema vigente. "Fue para tener votos, pero no tenía racionalidad en el esquema de subsidios para las personas que realmente lo necesitan", dijo acerca de la regulación que amplió las zonas alcanzadas por el beneficio, por impulso de Máximo Kirchner.

Sanfilippo planteó que "el problema es que la baja en las tarifas hacía que las distribuidoras no le pagaran a Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A.)". A su criterio, "sin aumento de tarifas, las distribuidoras reducen calidad de servicios y las inversiones".

El senador puntano Fernando Salino le salió al cruce por pretender que sean los usuarios los que sustenten a Cammesa en lugar de las empresas que aprovechan la rentabilidad del sector. "Es un severo perjuicio para mi provincia que se incremente el 55 por ciento las tarifas de gas, esto implica eliminar el beneficio regional y colocar un beneficio que queda absolutamente a discrecionalidad de los funcionarios", marcó, y recordó que el último fin de semana nevó en San Luis, sometida a temperaturas heladas en el último mes.

Al respecto, apuntó que la medida afectaría a 92 mil usuarios de su provincia, lo que se traduce en 300 mil familias.

El dictamen fue firmado por los senadores de La Libertad Avanza, el Pro, la salteña Flavia Royón, la neuquina Julieta Corroza, el correntino Carlos "Camau" Espínola, Carolina Moisés y Guillermo Andrada. La radical mendocina Mariana Juri no apoyó, al igual que Carambia, Salino y la cordobesa Alejandra Vigo. El bloque de José Mayans todavía no designó senadores para integrar la comisión.