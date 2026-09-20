Las precipitaciones acumuladas que pronostica el Servicio Meteorológico Nacional alcanzarían a lo largo de la jornada unos 40 milímetros.

Alerta naranja: para la tarde se prevén las lluvias más intensas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta meteorológico que, desde la madrugada de este domingo, afecta a la Costa de Escalante y Comodoro Rivadavia. Se prevén lluvias persistentes, un marcado descenso de la temperatura y ráfagas de viento intensas.

Durante las primeras horas del domingo, rige un alerta amarillo por lluvia. El área se verá afectada por precipitaciones de variada intensidad, con valores de lluvia acumulada estimados entre 10 y 20 mm, los cuales podrían ser superados de manera puntual.

Hacia la tarde, la situación se intensificará, elevando el nivel a alerta naranja. Se aguardan lluvias fuertes y persistentes con acumulados estimados entre 20 y 40 mm durante este periodo de mayor severidad.

Por la noche, la condición retornará a nivel amarillo, manteniéndose las precipitaciones de forma continuada.

Junto con el agua, se registran temperaturas entre los 4 °C y los 11 °C, acompañadas por ráfagas de viento del sector sudoeste que alcanzarán picos de entre 60 y 78 km/h.