El propietario dejó el vehículo frente a su vivienda y al regresar ya no estaba.

Dejó el Corsa con las llaves puestas y se lo robaron

Un Chevrolet Corsa fue robado este viernes por la tarde en inmediaciones de 9 de Julio al 800, luego de que su propietario dejara el vehículo estacionado frente a su vivienda con las llaves colocadas.

Según la información aportada, el hombre ingresó unos minutos a su domicilio para cambiarse y, al salir, advirtió que el automóvil había desaparecido. En un primer momento creyó que alguno de sus amigos podía habérselo llevado como una broma, por lo que comenzó a comunicarse con ellos. Sin embargo, todos negaron haber tomado el vehículo.

Ante esta situación, alrededor de las 20, se presentó en una dependencia policial y radicó la denuncia. De inmediato se alertó a los móviles que se encontraban en la zona y al personal de la División Policía de Investigaciones, que inició la búsqueda del Corsa.

Poco después, un conocido del damnificado se comunicó con la Policía y aseguró haber observado el vehículo en cercanías de los barrios San Martín y Máximo Abásolo. Con esa información, los efectivos se dirigieron hacia un complejo habitacional.

Al ingresar por calle Eva Duarte, los policías observaron el Chevrolet Corsa circulando por Segundo Loncopan, casi Manuel Contreras. Intentaron detener su marcha, pero el conductor continuó avanzando.

Finalmente, el móvil policial logró bloquearle el paso. Los efectivos hicieron descender al único ocupante del rodado y lo aprehendieron alrededor de las 20:15.

Tras la intervención del Ministerio Público Fiscal y la Oficina Judicial, se dispuso que el hombre permaneciera detenido a la espera de una audiencia de control de detención.

En tanto, se realizó una inspección ocular del vehículo y, posteriormente, el Chevrolet Corsa fue restituido a su propietario.