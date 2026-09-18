Avanza el embellecimiento del Paseo Costero

Las obras incluyen la renovación de mobiliario urbano, la mejora de espacios verdes, nueva iluminación LED y el mantenimiento de senderos peatonales. Se busca consolidar la costa local como el principal punto de encuentro comunitario y turístico.

En el marco del lanzamiento de la temporada primavera-verano, la Municipalidad, en conjunto con Comodoro Turismo, anunció el inicio de un plan integral de embellecimiento y revalorización del Paseo Costero de la ciudad, que se ejecutará de forma escalonada para no interrumpir el tránsito ni la circulación peatonal habitual. La iniciativa apunta a la recuperación y adecuación del frente marítimo para potenciar su uso recreativo, deportivo y turístico, garantizando espacios públicos de calidad tanto para las familias comodorenses como para los visitantes.

Los trabajos contemplan la renovación total del mobiliario urbano -bancos, cestos de residuos y pérgolas-, la restauración de la cartelería informativa turística, tareas de parquización con especies autóctonas, la reparación de veredas y senderos peatonales, y la instalación de luminarias con tecnología LED de última generación para reforzar la seguridad en el sector.

Desde Comodoro Turismo indicaron que este plan se enmarca en la puesta en valor de un espacio central para la ciudad como la Costanera, en un contexto de crecimiento sostenido en lo relativo a la llegada de turistas y de la importancia estratégica que este sector tiene para el desarrollo turístico local.

El proyecto también prevé, de la mano de Comodoro Turismo, extender el mantenimiento a barrios clave como Caleta Córdova, que continúa siendo un punto turístico central de la ciudad, con la habilitación de nuevos senderos señalizados y la presencia de la histórica feria de maricultores. Además, se busca seguir fortaleciendo los espacios costeros que, cada fin de semana, reúnen a los patios gastronómicos con food trucks en barrios como Km 3, Km 5 y Caleta Córdova.

Al respecto, el gerente ejecutivo de Comodoro Turismo, Eduardo Carrasco, destacó la importancia estratégica de estas intervenciones para el desarrollo urbano y turístico de la ciudad: "El Paseo Costero es uno de los espacios más emblemáticos y concurridos de Comodoro. Con estas obras no solo buscamos embellecer la cara marítima de la ciudad, sino también brindar un entorno más seguro, accesible y agradable para el disfrute diario de las familias comodorenses", sostuvo.