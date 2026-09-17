Avanza la planta que saneará la red cloacal de Los Bretes

El intendente Othar Macharashvili recorrió la planta que permitirá sanear la red cloacal del sector y conectarla con la obra de la calle Concejal Ávila. Se prevé su puesta en funcionamiento para noviembre.

En el marco del plan de ordenamiento urbano y mejora de la infraestructura sanitaria de la ciudad, el intendente, Othar Macharashvili, encabezó una visita de obra a la Estación de Bombeo del barrio Los Bretes. El proyecto, ejecutado de manera conjunta entre el Municipio y la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL), permitirá derivar los efluentes de la zona y brindar una solución definitiva a la problemática de napas y pozos ciegos que afecta a los vecinos desde hace años.

Al respecto, el jefe de la ciudad indicó: “se trata de una infraestructura clave”, al explicar: “a través de un convenio estratégico y del trabajo articulado de los equipos técnicos municipales y de la Cooperativa, la obra fue reactivada para garantizar una mejora sustancial en la calidad de vida del sector”.

“Es la planta que va a bombear toda la zona de Los Bretes y va a conectar con la obra de calle Concejal Ávila. Eran obras del plan Promeba, que quedaron truncas en el 2023 y que retomamos junto con la SCPL, en una obra conveniada. Esto da pie para darnos la confianza y trabajar juntos en una misma dirección. Hoy, optimizamos no solamente recursos económicos, sino técnicos. El equipo técnico de la SCPL es de gran nivel, igual que el nuestro, y se viene cumpliendo cada etapa”, enfatizó.

Asimismo, Macharashvili remarcó el impacto directo en el bienestar de la comunidad y sostuvo: “esta etapa es fundamental para mejorar la calidad de vida de un barrio que debió haber tenido este ordenamiento. Nosotros hoy, venimos a colaborar y a suplir esa falencia, porque actualmente estas casas tienen pozo ciego y las napas están cada vez más altas, lo que entorpece la trama vial y rompe las bases de las viviendas. Toda esa complejidad de muchos años se va a minimizar con esta obra. Es una de las obras más importantes, porque el colapso de los pozos deteriora la calidad de vida y esto la va a mejorar un 100%”.

Por su parte, el presidente del Consejo de Administración de la SCPL, Franco Domizzi, valoró el trabajo coordinado entre ambas instituciones y detalló el estado de avance de los trabajos: “Este sistema de bombeo trasladará los efluentes hacia la obra de calle Concejal Ávila, un proyecto delineado por la Municipalidad en el que se trabajó mancomunadamente desde ambas áreas técnicas. La obra permitirá sanear la situación preexistente de muchos años, en una zona geográfica de bajo natural con alta saturación de napas".

En cuanto a los plazos previstos, precisó: “la obra se encuentra prácticamente en un 70 % de ejecución. El compromiso es terminarla lo antes posible, porque la idea es, a más tardar en noviembre, ponerla en funcionamiento. Vamos a priorizar la operatividad de la planta antes que las obras complementarias del cerrado perimetral”.

Finalmente, respecto a la proyección del servicio y el crecimiento del sector, Domizzi remarcó la importancia de la planificación urbanística y manifestó: “se pensó en un crecimiento razonable porque la factibilidad técnica de los servicios debe ir acompañada de una factibilidad urbanística. Asumimos el compromiso de tener en cuenta las expansiones urbanas en la zona, para evitar que la planta colapse y garantizar que cumpla con el propósito para el que fue diseñada”.