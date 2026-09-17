INECO busca conocer qué piensa la ciudadanía sobre la salud cerebral

Lanza en Comodoro Rivadavia una encuesta abierta a toda la comunidad para relevar percepciones, conocimientos y dudas sobre alzheimer y demencia.

En el marco del Día Mundial del Alzheimer, que se conmemora el 21 de septiembre, INECO Comodoro lanza una encuesta abierta a toda la comunidad para relevar percepciones, conocimientos y dudas sobre alzheimer y demencia. La iniciativa se enmarca en la campaña "Entre el recuerdo y el olvido, INECO", el concepto bajo el cual la institución viene y seguirá desarrollando, durante este segundo semestre, distintas acciones destinadas a la comunidad.

En septiembre, el encuentro presencial estará abocado a esta temática, en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia. Entre estas acciones también se incluyen contenidos digitales con información sobre la temática en las redes oficiales de la institución: @inecocomodoro

"Queremos entender qué sabe y qué le preocupa realmente a la gente sobre el Alzheimer y las demencias, más allá de lo que asumimos desde el consultorio. Esa información nos va a permitir seguir acercando contenido y actividades que respondan a necesidades reales de la comunidad", señaló Hernán Barreda, director médico de INECO Comodoro Rivadavia.

La iniciativa llega en un contexto donde la evidencia científica global avanza rápido: según la Organización Mundial de la Salud, hasta el 45% de los casos de demencia podría prevenirse o retrasarse actuando sobre factores de riesgo modificables, como el sueño, la actividad física, los vínculos sociales y el control de enfermedades crónicas. A nivel mundial, se calcula que más de 55 millones de personas conviven hoy con demencia.

Como parte de este mismo mes de actividades, INECO Comodoro participó de la charla "Estrategias de autocuidado y bienestar", organizada en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia y que se realizó el sábado 12 de septiembre.

INECO Comodoro es la primera sede de la Patagonia del Instituto de Neurología Cognitiva, fundado en 2005 por el médico Facundo Manes, y forma parte de una institución con más de 500 profesionales dedicados al estudio y tratamiento de enfermedades neurológicas y psiquiátricas.

Desde su apertura, la sede ha recibido a especialistas de referencia nacional en charlas abiertas a la comunidad, entre ellos el propio Manes y la médica Teresa Torralva, presidente de la Fundación INECO.

La institución invita a la comunidad a participar de la encuesta, ya que sus respuestas permitirán diseñar futuras actividades y contenidos de divulgación ajustados a las necesidades reales de la población. Para participar, se puede acceder a través del siguiente enlace:

https://forms.gle/REGTQkgjeShmKotC7