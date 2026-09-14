Es el primer hospital de Chubut en unificar digitalmente sus equipos de diagnóstico por imágenes mediante la Historia de Salud Integrada (HSI).

El Hospital Alvear completa la integración de sus equipos a la Red de Imágenes

El Hospital Alvear de Comodoro Rivadavia se convirtió en el primer establecimiento de salud de Chubut en integrar la totalidad de sus equipos a la Red de Diagnóstico por Imágenes. La incorporación forma parte del proceso de modernización del sistema sanitario público provincial impulsado por el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud.

El tomógrafo, el mamógrafo, el seriógrafo, los ecógrafos y los equipos de rayos X ya se encuentran incorporados a la red, permitiendo vincular los estudios realizados con la Historia de Salud Integrada de cada paciente.

Esta integración posibilita que los profesionales autorizados consulten las imágenes y la información asociada desde otros establecimientos que utilizan la HSI. Así, una persona que se realiza un estudio en el Hospital Alvear puede contar con sus antecedentes disponibles si posteriormente requiere atención en otro centro de la red.

La disponibilidad de estos registros favorece la continuidad asistencial, aporta mayores elementos para la toma de decisiones clínicas y contribuye a optimizar los tiempos de atención y el uso de los recursos tecnológicos. También puede ayudar a evitar la repetición innecesaria de estudios.

Desde la Secretaría de Salud destacaron que la experiencia del Hospital Alvear constituye un nuevo avance en la consolidación de una red sanitaria integrada e interoperable. La habilitación de la Red de Imágenes ya avanza por etapas en otros hospitales de la provincia, con el objetivo de fortalecer la HSI como herramienta central para la gestión de la información sanitaria en Chubut.