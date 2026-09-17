Barría reclamó más obras nacionales para Comodoro y mayor gestión provincial

El secretario de Economía pidió fortalecer la articulación entre Nación, Chubut y el Municipio para atender el estado de las rutas, ampliar la obra pública y mejorar el financiamiento del transporte urbano.

El secretario de Economía de Comodoro Rivadavia, Fernando Barría, planteó la necesidad de reforzar las gestiones ante el Gobierno nacional para ampliar la inversión en infraestructura y garantizar mayores recursos para la ciudad. En una entrevista radial, el funcionario también destacó el papel de la Provincia como intermediaria ante los organismos nacionales y llamó a profundizar el trabajo conjunto entre los tres niveles del Estado.

Al referirse al Presupuesto Nacional 2026, Barría señaló que contempla 84.000 millones de pesos para tres obras en Chubut, aunque ninguna de ellas está proyectada para Comodoro Rivadavia. En ese contexto, reclamó que la ciudad tenga mayor representación en la planificación de infraestructura.

“Tenemos que tratar de que nos tengan en cuenta, para que a esas tres obras se sume una cuarta o una quinta y tengamos más representatividad”, expresó. También advirtió que algunas de las obras incluidas en el presupuesto presentan niveles de ejecución muy bajos y figuran en el anexo de “obras con proyección futura”.

La situación de la Ruta Nacional 3, especialmente en el tramo de acceso urbano a Comodoro, fue otro de los ejes abordados por el funcionario. Barría consideró necesario intensificar las gestiones ante Nación para atender el estado de la vía y alertó sobre los riesgos que implica el deterioro de las rutas provinciales.

“No queremos que en algún momento haya que lamentar alguna víctima fatal por el estado en el que están las rutas de la provincia”, manifestó. En ese sentido, valoró como antecedente positivo un convenio vial existente entre Chubut y el Gobierno nacional.

Barría también destacó la importancia de que la intermediación provincial ante los organismos nacionales se traduzca en obras para la zona sur. Como ejemplo de articulación institucional, mencionó la emergencia hídrica registrada este año, durante la cual el Concejo Deliberante otorgó rápidamente al Municipio herramientas para intervenir.

El financiamiento del transporte público de pasajeros ocupó otro tramo de la entrevista. El secretario explicó que el Municipio sostiene mayormente el servicio con recursos propios y planteó la necesidad de coordinar acciones con la Provincia para mejorar los niveles de cumplimiento del boleto estudiantil y otros beneficios tarifarios.

El encarecimiento del combustible, señaló, impacta directamente en los costos del transporte y suma presión sobre las cuentas municipales.

Por último, Barría resaltó que la administración local mantiene sus cuentas públicas ordenadas, con respaldo de calificadoras externas. A su entender, ese ordenamiento debe complementarse con mayor previsibilidad en los recursos provenientes de los otros niveles de gobierno.

“Tenemos que hacer el trabajo para ir escalando ante los distintos niveles de gobierno y exigir lo que corresponde”, concluyó.