Murió una mujer hallada inconsciente en la costanera

Tenía 78 años. Tras efectuarle maniobras de reanimación en la costa, fue trasladada al Hospital Regional donde se produjo su deceso.

El hallazgo de la mujer, en estado inconsciente, se produjo alrededor de las 16:30 de este viernes, cuando el Centro de Monitoreo Policial alertó sobre la presencia de una persona desvanecida en el sector costero próximo a la calle Scocco.

Efectivos policiales de la Comisaría Primera se dirigieron al lugar y constataron que personal de la Prefectura Naval Argentina ya se encontraba realizándole maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a la víctima.

Tras sumarse el equipo del servicio de Salud a las tareas de asistencia, la mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Regional. Sin embargo, minutos más tarde desde el centro asistencial confirmaron su deceso.

De acuerdo con las primeras observaciones, según informó la policía, el cuerpo no presentaba signos de violencia ni golpes visibles.

En el caso ya toma intervención la Fiscalía de turno.