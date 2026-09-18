Chubut, primera provincia en diplomar a policías en prevención del suicidio

El Gobierno impulsó una formación especializada que ya permitió capacitar a 50 integrantes de la Policía.

En el marco del Mes de la Prevención del Suicidio, el Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia y la Policía Provincial, culminó la primera Diplomatura en Suicidología destinada a integrantes de la fuerza, una iniciativa inédita a nivel nacional que busca fortalecer las herramientas institucionales de prevención y cuidado del personal policial.

Un total de 50 efectivos completaron seis meses de formación y especialización, incorporando herramientas para reconocer señales de alarma entre sus propios compañeros, identificar cambios de conducta que puedan requerir atención y actuar de manera temprana ante posibles situaciones de riesgo.

Al respecto, el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, destacó que “Chubut es pionera en esta materia, y así fue reconocido por los propios especialistas que tuvieron a su cargo el desarrollo de los contenidos de la Diplomatura. Cuando el gobernador Ignacio Torres plantea que tenemos que ‘cuidar a quienes nos cuidan’, no estamos hablando de una frase vacía de contenido, sino de una política concreta que hoy se traduce en herramientas de prevención, acompañamiento y asistencia para nuestros policías”.

PREVENIR Y ACTUAR A TIEMPO

La capacitación apunta a que los integrantes de la Policía del Chubut puedan advertir señales que requieran atención, saber cómo intervenir responsablemente y activar de manera inmediata los protocolos institucionales de asistencia, dando participación a los equipos profesionales correspondientes.

La propuesta fue organizada por el Equipo Técnico Interdisciplinario de la Policía del Chubut, dependiente de la Dirección de Acción Social, junto al Área de Formación Continua de la Dirección de Formación y Capacitación Policial.

El trayecto académico contó con la participación de profesionales provenientes de Santa Fe y Buenos Aires: el comisario inspector retirado Jorge Pascual Scalzo, Mauro Sebastián Ocampo, Nicolás Cerato y Verónica Rehl, quienes estuvieron a cargo de los distintos contenidos que integraron la formación.

Con la finalización de la primera cohorte, la Policía del Chubut se convirtió en la primera fuerza policial de la Argentina en diplomar efectivos específicamente en prevención del suicidio, incorporando personal formado para contribuir a la detección temprana y activar los mecanismos institucionales de acompañamiento y asistencia.

La entrega de certificaciones fue encabezada por el subjefe de la Policía del Chubut, comisario general Mauricio Damián Zabala, acompañado por integrantes de la Plana Mayor Policial.

La iniciativa forma parte de las políticas que impulsa el Gobierno Provincial para fortalecer la formación y el bienestar de quienes integran las fuerzas de seguridad, poniendo el cuidado de los efectivos en el centro y generando herramientas concretas para prevenir, acompañar y actuar oportunamente ante situaciones que requieran asistencia.