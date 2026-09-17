Condena por abuso sexual y una carta a la víctima de 10 años para que comprenda el fallo

Se condenó a tres años de prisión en suspenso a un acusado de abuso sexual simple. El delito tenía como agravante que el autor era tío de la víctima y la tenía bajo su cuidado. El juez Carlos Richeri escribió una carta a la niña explicando la decisión tomada.

Un magistrado de Chubut dictó una sentencia con lenguaje claro y una carta a una víctima menor de edad para que entienda el proceso que derivó en una sentencia en suspenso para el principal acusado.

La lectura de la sentencia ocurrió hoy en Lago Puelo, donde el juez penal Carlos Richeri dio a conocer su decisión respecto a una causa de abuso sexual simple, agravado por haber sido cometido por el encargado de la guarda de la menor víctima.

En su resolución, el juez condenó a tres años de prisión en suspenso al acusado de haber abusado de una niña que tenía 8 años al momento de los hechos y en la actualidad tiene 10 años.

La sentencia fue redactada en lenguaje sencillo “para que sea claro y comprensible para cualquier persona que lo lea, y así fortalecer el principio de publicidad de los actos del Poder Judicial” y agrega el propio magistrado que “la víctima de este hecho es una niña, que tenía ocho años cuando ocurrió y diez durante el debate. El derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser escuchados comprende también el derecho a comprender lo que se decide sobre aquello que les ocurrió. Por eso me propongo que, cuando llegue el momento en que a la niña le sea explicada esta decisión, el texto no constituya un obstáculo”.

“Estoy convencido de que una decisión judicial escrita en lenguaje claro no sólo facilita su comprensión, sino que también refuerza la confianza pública en nuestra justicia provincial” explicó Richeri.

La condena

Tras analizar las pruebas, el integrante del Tribunal Unipersonal resolvió declarar al acusado como autor penalmente responsable del delito de abuso sexual simple, agravado por haber sido cometido por el encargado de la guarda y dispuso para el mismo una pena de tres años de prisión en suspenso y costas, además de imponer pautas de conductas de cumplimiento obligatorio a fin de que no le sea revocado el beneficio de la pena en suspenso.

Carta a la niña víctima

En un anexo de la sentencia, el juez penal Carlos Richeri agregó una carta a la menor víctima del hecho, en la cual se presenta, explica las funciones que tuvo como juez y los motivos de su decisión:

“Me llamo Carlos Richeri y fui el juez del juicio en el que se trató lo que te pasó. Te escribo porque tenés derecho a saber qué se decidió y por qué, con palabras que entiendas.

Antes que nada, quiero explicarte cómo trabaja un juez. La ley me exige que, para condenar a alguien, esté completamente seguro. Si me hubieran quedado dudas, la ley me obligaba a no condenar. Por eso mi trabajo durante el juicio fue escuchar todo y compararlo.

Escuché lo que vos contaste en la sala donde hablaste con la psicóloga. Escuché a esa psicóloga explicar cómo te vio y qué entendió. Escuché a tu mamá contar lo que pasó esa noche en tu casa. Escuché a una policía que fue a la casa de tus tíos y sacó fotos. Y escuché también a tu tío y a tu tía, que contaron su versión y pudieron explicar todo lo que quisieron.

Después de escuchar todo eso me tomé unos días para pensarlo, y llegué a una conclusión: lo que vos contaste coincidió con todo lo demás, y las explicaciones que dio tu tío no coincidieron entre ellas. Por eso decidí que pasó lo que vos contaste” dice la carta en sus primeros párrafos.

El juez en su esquela le explica a la niña “A tu tío lo condené por lo que él decidió hacer. Es una persona grande, sabía lo que estaba haciendo, y por eso tiene que hacerse cargo. No lo condené por lo que vos contaste. La decisión la tomé yo, con mi responsabilidad, no con la tuya. Vos contaste lo que te pasó, que es lo que te tocaba hacer, y ahí terminó tu parte. Hay algo más que quiero decirte. Tu tío te pidió que no lo contaras. Cuando un grande le pide a un chico que esconda algo que lo hizo sentir mal, ese pedido no se cumple. No estabas obligada a guardarlo, ni entonces ni nunca” menciona el magistrado en la comunicación a la niña víctima.

Por otra parte, le informa lo que decidió y por qué ocurrió de esa manera: “Tu tío no va a ir a la cárcel, y no es porque no te haya creído. La ley dice que cuando una persona nunca antes fue condenada, y la pena es la más baja que la ley permite para ese caso, esa persona cumple la condena afuera, pero con reglas que tiene que obedecer durante tres años. Una de esas reglas es que no puede tener ningún contacto con vos: ni hablarte, ni escribirte, ni mandarte mensajes con otra persona. Si incumple las reglas, la condena se cumple en la cárcel” expresó el juez.

En su parte final, dedica un mensaje a la niña: “Tu mamá te enseñó que hay que decir siempre la verdad, y eso te va a servir toda la vida. Ya no tenés que hacer nada más sobre esto. Si alguna vez querés preguntar algo, podés hacerlo a través de tu mamá o de las personas del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito, que te van a acompañar”.