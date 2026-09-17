El Banco del Chubut promueve la educación financiera

La iniciativa se desarrolla en el marco del plan de responsabilidad social empresaria de la entidad y del convenio de vinculación institucional con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

El Banco del Chubut y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) impulsan una serie de capacitaciones en educación financiera a través del Rincón Universitario, destinadas a la comunidad y orientadas a brindar herramientas para una mejor administración de los recursos personales y la toma de decisiones financieras.

La iniciativa contempla un recorrido formativo que comenzará con el curso gratuito de Finanzas Personales y continuará posteriormente con una capacitación sobre Introducción al Mercado de Capitales y sus instrumentos de inversión.

En este sentido, desde el 1 de septiembre se encuentra abierta la inscripción al curso de Finanzas Personales, que tiene como objetivo acercar conocimientos y herramientas prácticas para fortalecer la economía personal, comprender el impacto de distintos factores del entorno y dar los primeros pasos en la planificación financiera.

Curso de Finanzas Personales

La capacitación es de modalidad virtual asincrónica y se desarrolla a través del Rincón Universitario. Tiene una duración de 10 horas y está destinada a todas las personas interesadas en incorporar herramientas que les permitan tomar mejores decisiones sobre la administración de sus recursos cotidianos.

Entre los contenidos se incluyen presupuesto y flujo de fondos personales, ingresos y gastos, gastos hormiga, fondo de emergencia, crédito y endeudamiento, cuentas bancarias, medios de pago y planificación financiera.

Las inscripciones se realizan a través del formulario online disponible en https://forms.gle/3NB2FLVmX3f9wQJ99 mientras que las consultas pueden efectuarse al correo electrónico [email protected]

De esta manera, el Banco del Chubut continúa impulsando acciones destinadas a acercar herramientas financieras a la comunidad y contribuir a una mayor autonomía en la toma de decisiones. La iniciativa se enmarca en el compromiso de la entidad con el desarrollo de propuestas de formación accesibles y con el trabajo conjunto con instituciones de la provincia.