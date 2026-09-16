Mejoramiento integral del playón de Las Torres

Los trabajos contemplan mejoras en el piso, pintura y cierre del perímetro. La primera etapa presenta un 40% de avance y se prevé su finalización en las próximas semanas.

Este miércoles, el intendente Othar Macharashvili, junto al titular de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, recorrió las obras de mejoramiento que se ejecutan en el playón deportivo de la Plaza de las Naciones, ubicado frente al complejo habitacional Las Torres. Las tareas buscan poner en valor este espacio de uso cotidiano para actividades deportivas y recreativas, optimizando sus instalaciones y mejorando las condiciones de seguridad para los vecinos.

En ese marco, Macharashvili señaló que “estos trabajos forman parte de un plan integral a través del cual estamos mejorando distintos espacios de nuestra ciudad. Esta plaza tiene mucho uso y era necesario un reacondicionamiento, teniendo en cuenta que está en una zona muy transitada”.

El intendente también adelantó que se analiza la incorporación de equipamiento urbano para adultos mayores, con el objetivo de generar “un espacio más cómodo, seguro y amigable para las familias que concurren a este lugar para recrearse, hacer deporte o relajarse”.

Asimismo, el intendente confirmó que durante el próximo mes continuarán las intervenciones en plazas de Zona Sur y en el espacio verde del barrio ARA San Juan. “Continuaremos mejorando los espacios en toda la ciudad para el disfrute de los vecinos, teniendo en cuenta que se acerca la primavera”, remarcó.

Por su parte, Martínez detalló que las intervenciones incluyen trabajos de pintura, mejoramiento del piso y cerramiento del perímetro, además de señalar que se prevé avanzar con la iluminación del sector. En ese sentido, el funcionario informó que “la primera etapa de los trabajos ya cuenta con un 40% de avance y prevemos concluir en las próximas dos semanas, si el clima acompaña”.