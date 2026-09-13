Así lo aseguró Gerardo Martínez, dirigente de la CGT que encabezó la delegación argentina que viajó al Vaticano.

En un hecho que adquiere especial dimensión política en la previa a la visita papal a nuestro país, representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT) encabezaron la delegación argentina que este sábado mantuvo una audiencia con León XIV en el Vaticano.

Allí estuvieron Gerardo Martínez, secretario de Relaciones Internacionales de la central obrera, y Cristian Jerónimo, cosecretario, quienes expusieron ante el sumo pontífice el complejo momento que atraviesa el país y, en particular, los trabajadores.

También participaron del cónclave el titular de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Alejandro Gramajo, y el expresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, entre otros.

El encuentro se llevó a cabo en el marco del IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti: diálogo socioambiental Norte-Sur, donde los representantes gremiales también hablaron sobre el avance de la inteligencia artificial (IA) y su incidencia en el mercado laboral.

La delegación argentina planteó el deterioro de la situación social, la pérdida del poder adquisitivo de trabajadores y jubilados, la precarización laboral, el endeudamiento de los hogares y las dificultades para generar empleo estable y con derechos.

"El Papa llegará a una Argentina con mucha tristeza", resaltaron, como consecuencia de "un ajuste extremadamente severo", puntualizó Martínez, mientras que el Santo Padre pidió avanzar hacia modelos de desarrollo “más humanos, sostenibles y solidarios” y destacó la necesidad de proteger especialmente a quienes corren riesgo de quedar excluidos.

Como se sabe, el papa León XIV arribará desde Uruguay al Aeropuerto de Ezeiza el domingo 8 de noviembre y permanecerá en la Argentina hasta el miércoles 11, cuando partirá hacia Perú.

Durante los días que estará en nuestro país, visitará y encabezará eventos multitudinarios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Cotolengo Don Orione de Claypole, Córdoba y la Basílica de Nuestra Señora de Luján.