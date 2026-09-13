La Justicia de El Bolsón ordenó suspender cuentas de streaming e impedirle renovar la licencia de conducir por una deuda alimentaria cercana a los $4 millones.

Sin Netflix, Spotify y Licencia de Conducir por deber la cuota alimentaria

Un padre que acumula una deuda alimentaria cercana a los $4 millones quedó alcanzado por una resolución judicial que restringe el acceso a servicios digitales y limita la renovación de su licencia de conducir. La medida fue dictada por el Juzgado Multifueros de El Bolsón ante el incumplimiento reiterado de sus obligaciones.

El fallo dispone que las empresas de streaming y plataformas digitales informen si el hombre tiene cuentas contratadas a su nombre. En caso de confirmarlo, deberán suspenderlas e impedir nuevas contrataciones mientras persista la deuda.

La orden alcanza a Netflix, Disney+, Max, Prime Video, Spotify y YouTube. La resolución establece primero la verificación de la existencia de esas cuentas, por lo que no da por sentado que el deudor utilice alguno de esos servicios.

La restricción también se extiende a la licencia de conducir: el hombre no podrá renovarla en la ciudad donde reside. A su vez, el expediente contempla otras medidas destinadas a localizar bienes y avanzar sobre su patrimonio.

UNA DEUDA QUE SIGUE SIN RESOLVERSE

La liquidación judicial aprobada en el expediente asciende a casi $4 millones. Frente a la continuidad del incumplimiento, la madre solicitó nuevas herramientas para conseguir el pago, con dictamen favorable del Defensor de Menores.

La jueza fundamentó su decisión en el artículo 553 del Código Civil y Comercial, que permite disponer medidas razonables ante el incumplimiento reiterado de una obligación alimentaria.

El fallo sostiene que las restricciones buscan generar condiciones que favorezcan el cumplimiento de la deuda, en lugar de funcionar como sanciones.

EMBARGO Y POSIBLE CAUSA PENAL

Entre las medidas que continúan en trámite figura un mandamiento de embargo sobre un rodado. Además, se ordenaron consultas a los Registros de la Propiedad Inmueble de Río Negro y Neuquén para establecer si el hombre posee propiedades.

La identificación de bienes podría dar lugar a nuevos embargos para intentar recuperar el dinero adeudado. La magistrada rechazó, en cambio, la aplicación de una multa, al considerar que sumar otra obligación económica no sería eficaz frente a una deuda que todavía no pudo cobrarse.

EL DERECHO DE LOS HIJOS COMO FUNDAMENTO

La resolución remarca que el derecho alimentario es un derecho humano básico y que su incumplimiento compromete el acceso de los hijos a un nivel de vida adecuado y la protección de su interés superior.

También advierte que el incumplimiento de obligaciones esenciales respecto de un hijo puede constituir violencia económica contra la progenitora.

El fallo menciona, además, la posibilidad de promover una acción penal ante un incumplimiento sistemático. La sentencia aún puede ser apelada y no se encuentra firme.