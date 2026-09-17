La interrupción prevista para este jueves en cuatro barrios de Zona Sur fue postergada. Finalmente, el servicio se cortará el viernes 18 desde las 6 de la mañana y durante 12 horas.

Suspendieron el corte de agua de este jueves y lo reprogramaron para el viernes

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada informó que quedó suspendido el corte programado de agua previsto para este jueves 17 de septiembre en un sector de la Zona Sur de Comodoro Rivadavia.

La medida se debe a una reprogramación de las tareas operativas de mantenimiento en el sistema de distribución de agua potable.

De acuerdo con el nuevo cronograma, el corte se realizará mañana, viernes 18 de septiembre, desde las 6:00 y por un lapso aproximado de 12 horas.

La interrupción afectará a los barrios San Cayetano, San Martín, Máximo Abásolo y un sector de Quirno Costa.

Desde la SCPL indicaron que los trabajos forman parte de tareas de mantenimiento sobre el sistema de distribución y recomendaron a los vecinos de los sectores alcanzados prever reservas de agua para afrontar las horas que dure la interrupción.