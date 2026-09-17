PAE lanzó nuevas becas para estudiantes de Chubut y Santa Cruz

La convocatoria está destinada a mujeres que deseen estudiar Ingeniería Industrial, Licenciatura en Tecnología Digital o Licenciatura en Ciencias del Comportamiento, en la Universidad Torcuato Di Tella.

Con el propósito de impulsar la inserción de la mujer en la industria y promover la formación profesional de jóvenes en la región, Pan American Energy (PAE), junto a la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), lanzaron una nueva edición de becas para estudiantes mujeres de las provincias de Chubut y Santa Cruz, en un trabajo articulado con el Ministerio de Educación de Chubut y el Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz.

La convocatoria está destinada a todas aquellas estudiantes -de colegios públicos y privados con subvención estatal- que estén cursando el último año del secundario o hayan finalizado en 2025.

Algunos de los requisitos para quienes deseen aplicar son: ser argentina, tener residencia en las provincias de Chubut y Santa Cruz, y tener hasta 19 años.

También se tendrá en cuenta el rendimiento académico y las dificultades económicas para afrontar los gastos que implican los estudios universitarios.

Las interesadas tienen tiempo de registrarse hasta el 19 de noviembre de 2026, en el sitio www.becaspae.com

Una vez finalizado el período de postulación, se evaluarán las solicitudes en base al mérito académico, la necesidad económica, la motivación personal y el compromiso con la carrera. Las beneficiarias de la beca se darán a conocer antes del 15 de diciembre de este año.

La beca podrá ser total o parcial, según la situación económica de cada postulante.

Pan American Energy y la Universidad Torcuato Di Tella trabajan articuladamente para ofrecer a jóvenes de la región la posibilidad de realizar sus estudios universitarios. En esta edición de la convocatoria, PAE y la UTDT buscan acompañar a mujeres innovadoras y promotoras del cambio en sus comunidades, que quieran desarrollarse en el ámbito de las nuevas tecnologías; buscando así promover el rol de la mujer y su inserción en la industria.