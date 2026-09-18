Ratifican la prisión para un condenado por abuso

El tribunal revisor dispuso que el condenado por abuso sexual intrafamiliar siga en prisión preventiva por los próximos seis meses o hasta que la sentencia quede firme.

Lorena Gárate fue la representante de la Fiscalía en la audiencia.

En los tribunales penales de Comodoro Rivadavia se concretó este viernes la audiencia de control de la prisión preventiva en el marco de una causa por abuso sexual intrafamiliar que tiene como condenado a V. C. L.

En este caso solo se lo menciona por sus iniciales para evitar revelar de manera indirecta la identidad de la víctima a partir de su parentesco.

Durante la audiencia, la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que se mantenga la prisión preventiva que cumple el condenado, al considerar que no han variado las circunstancias que oportunamente fundamentaron el dictado de la medida de coerción. Subsiste el peligro de fuga por lo cual solicitó que se mantenga la prisión.

Por su parte, la defensa agregó que se presentó la queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y aun no se tuvo respuesta. No resistiendo el pedido de la fiscalía.

Finalmente, el tribunal de control resolvió hacer lugar a lo solicitado por la representante de fiscalía y mantener la prisión preventiva de V. C. L. por seis meses o hasta que la sentencia quede firme, lo que ocurra primero.

El tribunal de control estuvo conformado por las juezas Daniela Arcuri y Raquel Tassello. El Ministerio Público Fiscal fue representado por Lorena Garate, funcionaria de fiscalía; en tanto que la defensa de V. C. L. fue ejercida por María de los Ángeles Garro, defensora pública.

ANTECEDENTES DE LA CAUSA

En marzo de 2024, un Tribunal Colegiado de Comodoro Rivadavia condenó a V. C. L. a la pena de ocho años de prisión, accesorias legales y costas, al considerarlo autor penalmente responsable del delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo”. Asimismo, se le impuso, como condición durante la ejecución de la pena, la realización de un tratamiento psicológico.

Posteriormente, la Cámara en lo Penal de esta ciudad confirmó íntegramente la sentencia de primera instancia. Contra dicha resolución, la defensa interpuso una impugnación extraordinaria ante el Superior Tribunal de Justicia, la cual fue declarada inadmisible.

Finalmente, el máximo tribunal provincial rechazó también el recurso extraordinario federal presentado por la defensa.

La investigación del caso y la intervención ante la Cámara en lo Penal estuvieron a cargo de la fiscal general María Laura Blanco, mientras que el debate oral fue sostenido por el fiscal Martín Cárcamo.