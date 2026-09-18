Desmantelan red de narcotráfico en El Calafate y Piedra Buena

El operativo que comprendió varios allanamientos fue ejecutado por la Policía de Santa Cruz y se denominó “Lazos de sangre” ya tres de los integrantes de la banda son de nacionalidad uruguaya.

El informe emitido por el Ministerio de Seguridad precisa que en el marco de una exhaustiva investigación que demandó más de seis meses de tareas de inteligencia criminal, la División de Investigaciones y Narcocriminalidad El Calafate —con intervención de la Sede Judicial Federal y la Unidad Fiscal de Río Gallegos a cargo del dr. Julio César Zárate- logró desarticular una organización dedicada a la comercialización y distribución de estupefacientes en la villa turística.

La banda, integrada por miembros de una familia de nacionalidad uruguaya, operaba bajo las modalidades de "kiosco" y "delivery", empleando diversos vehículos para la entrega de las sustancias.

Durante la noche del miércoles y las primeras horas del jueves, los efectivos concretaron una serie de allanamientos simultáneos en El Calafate.

En un complejo de departamentos ubicado en la zona alta de la ciudad, el personal policial sorprendió a una mujer mayor de 40 años en pleno fraccionamiento de la sustancia, encontrándose acompañada por su hijo de 19 años.

Un segundo procedimiento se llevó a cabo en la calle De las Acacias, donde se demoró a una mujer de 65 años y a un hombre de 30, mientras que la última inspección se concretó sobre un inmueble ubicado en el casco céntrico de la Avenida del Libertador. De forma articulada, personal de la División Investigaciones y Narcocriminalidad Isla Pavón concretó la interceptación y detención de parte de la banda en la localidad de Comandante Luis Piedra Buena.

Como resultado de los operativos, se secuestró cocaína fraccionada y marihuana acondicionada para la venta.

Asimismo, se logró la incautación de cinco vehículos -entre ellos una camioneta Volkswagen Amarok y cuatro automóviles utilizados para el reparto-, dinero en efectivo en distintas divisas, balanzas de precisión, elementos de corte, terminales de pago posnet, sistemas de videovigilancia, una réplica de arma de fuego, municiones y valiosa documentación de interés para la causa.

El procedimiento arrojó un saldo de tres personas detenidas en carácter de incomunicadas, quienes quedaron a disposición de la magistratura federal interviniente.

Las diligencias contaron con la supervisión en el terreno de las máximas autoridades de la Superintendencia de Policía Judicial e Investigaciones y del Departamento Investigación del Delito Organizado Zona Sur, junto al apoyo operativo de diversas dependencias de la zona.