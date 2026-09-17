Gadano apuntaló proyecto por el Parque Marino Monte León

La senadora nacional por Santa Cruz, Natalia Gadano, logró la media sanción del proyecto que rectifica el convenio entre Nación y Provincia para la creación del Parque Interjurisdiccional Marino Monte León.

“Hoy damos un paso importante para completar una protección que ya existe y que permite cuidar uno de los espacios naturales más importantes de nuestra provincia”, destacó Gadano durante el tratamiento del proyecto en la Cámara Alta del Congreso.

El convenio había sido firmado en 2023 entre el Estado Nacional y la Provincia de Santa Cruz y establece la ampliación del área protegida hasta la milla marina 12, permitiendo fortalecer la conservación de las especies y los ecosistemas de la zona.

La senadora remarcó que el crecimiento del parque genera nuevas oportunidades para los prestadores turísticos y para las localidades cercanas, especialmente Puerto Santa Cruz y Comandante Luis Piedra Buena.

Asimismo, destacó las inversiones realizadas para mejorar la infraestructura y la recepción de visitantes.

En ese sentido recordó que en 2023, con el aporte de la Fundación Por el Mar y de la Provincia de Santa Cruz, se concretó una obra de infraestructura que permitió mejorar las condiciones para recibir turistas.

Además, Parques Nacionales donó una combi a la Municipalidad de Comandante Luis Piedra Buena para facilitar el traslado de visitantes desde Puerto Santa Cruz y Piedra Buena.

Estas acciones contribuyeron a un incremento del 25% en las visitas anuales al parque, generando un impacto positivo en la actividad turística de la zona.

“Estamos dando el último paso legislativo para darle respaldo a un acuerdo que ya existe entre Nación y Santa Cruz. Cuidar nuestro patrimonio natural y, al mismo tiempo, generar oportunidades para nuestros jóvenes, trabajadores y prestadores turísticos es el camino que necesitamos”, puntualizó.