Alerta por recolección ilegal de huevos de aves silvestres

La Dirección de Fauna del Consejo Agrario Provincial (CAP) emitió un alerta por casos de recolección ilegal de huevos de aves silvestres.

El organismo recibió avisos sobre grupos de personas que estarían realizando esta práctica en campos santacruceños y pidió a la comunidad no intervenir en nidos ni zonas de nidificación.

Asimismo, hizo saber que la recolección, tenencia, transporte y comercialización de huevos de aves silvestres están prohibidas por la Ley Provincial Nº 2373.

El informe emitido por el CAP añade que la extracción de huevos afecta los ciclos reproductivos de especies nativas, como el choique y los cauquenes, especialmente durante la época de nidificación, y representa una amenaza para la conservación de la fauna silvestre de Santa Cruz.

En tal sentido solicita a quienes detecten las prácticas ilegales, hacerlo saber a la Dirección de Fauna, telefono 2966- 279178.

Finamente se destaca que el CAP reafirma su compromiso con la protección de la fauna silvestre y el cuidado del patrimonio natural de Santa Cruz, en el marco de las políticas impulsadas por el gobernador