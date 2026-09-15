YCRT evalúa exportar carbón a China a través de un puerto chileno

El interventor de la empresa, Pablo Gordillo, anunció que se podría utilizar el puerto de Pecket.

El trayecto terrestre del carbón santacruceño hacia el puerto chileno ahorraría 100 kilómetros si se lo lleva desde Río Turbio hasta Río Gallegos y además permitiría cargar buques de más de 80.000 toneladas en el puerto trasandino ubicado unos 50 kilómetros al norte de Punta Arenas, región de Magallanes, con cuyo gobierno se están realizando las negociaciones.

El titular de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) reveló la iniciativa este martes en declaraciones formuladas al programa radial “Qué”, que se emite por la FM Radio Vanguardia de Caleta Olivia, conducido por Facundo Pérez Toro.

Según Gordillo, el puerto chileno tiene un potencial logístico muy superior al de Punta Loyola que utiliza actualmente YCRT en cercanías de Río Gallegos. "Es un puerto con mucho potencial”, precisó, añadiendo que en los próximos días una comitiva de YCRT irá a visitarlo.

El funcionario detalló además que Pecket -ubicado en la bahía del mismo nombre- es de aguas profundas, con manga y la posibilidad de cargar buques de más de 80.000 toneladas", lo que permitiría acceder a mercados como el chino, donde las compras de carbón superan las 70.000 toneladas por embarque (los llamados buques Panamax).

Asimismo, hizo saber que el objetivo no es solo exportar carbón argentino, sino también evaluar la reactivación de una mina chilena que está parada a 50 kilómetros de Punta Arenas. "El emprendimiento es netamente privado y el puerto también", indicó Gordillo.

Consultado sobre los plazos para concretar el acuerdo, el interventor manifestó que “antes de fin de año deberíamos tener algo cerrado. Lo principal que tenemos que trabajar es la logística de reemisión porque el carbón nosotros lo tenemos".

Respecto de las exportaciones actuales (desde Punta Loyola), el interventor confirmó que hay siete embarques pautados de 30.000 toneladas cada uno, y que los dos primeros ya están colocados. Los destinos son República Dominicana y Estados Unidos, además de Brasil, que ya fue mercado para el carbón santacruceño.

Finalmente, Gordillo reconoció que la empresa enfrenta desafíos importantes, como la reparación de locomotoras para cumplir con un contrato vigente de 210.000 toneladas y la puesta en marcha de la usina de 240 MW, cuyo costo supera los 40-50 millones de dólares.