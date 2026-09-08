Más diferencias entre el gremio petrolero y Vidal

Las críticas del sindicalista petrolero se realizaron durante una asamblea de trabajadores petroleros de la empresa EXE en Las Heras. En ese marco, Nallib Rivera recordó el apoyo que el gremio brindó a Vidal en su carrera política, señalando ante los afiliados que “todos sabemos que recorrimos las bases; la mayoría de ustedes acompañó, entregando boletos y votos para que lo acompañen; andábamos juntos caminando".

Para ratificar sus dichos, subrayó que “no debe haber un solo trabajador petrolero que en asambleas como la de hoy pensaba que era necesario darle el acompañamiento y todos caminamos muchísimo para que a él le vaya bien".

En este contexto, reveló que el lunes hubo una reunión en Las Heras en donde el propio gobernador “les pidió a unos compañeros que acompañen su proyecto de crear un sindicato paralelo”, o bien intervenir el SIPGER para luego llamar a nuevas elecciones.

Por ello, Rivera fue terminante en su mensaje al mandatario provincial: “esto es corto; vamos a cuidar y defender esto. Hay una sola cosa y una gran verdad. Nosotros lo pusimos a él, pero también lo podemos sacar".

Finalmente, admitió que todo esto “me duele muchísimo porque yo también caminé para que a él le vaya bien".

Fuente: Prensa SIPGER