Güenchenén visitó el primer equipo perforador de CCG

Después de más de dos años y medio sin perforación en Santa Cruz, la puesta en marcha del equipo 001 de la Compañía General de Combustibles (CGC) marca un punto de inflexión para la cuenca.

El equipo perforador ya está montado en el yacimiento Tres Picos, zona del Cañadón León y este viernes fue visitado por el secretario general del SIPGER, Rafael Güenchenén, acompañado por el secretario adjunto, Nallib Rivera y otros integrantes de Comisión Directiva.

La presencia del perforador en el campo confirma una gestión de meses con CGC y una discusión que el Sindicato sostuvo desde el primer día. Las inversiones tienen que verse en el territorio, en los pozos, en los servicios y en los trabajadores.

En ese contexto Güenchenén manifestó que “este perforador significa mucho para los trabajadores y para Santa Cruz. Lo hablamos con técnicos y autoridades de CGC, también con el propio Hugo Eurnekian, y lo trabajamos durante mucho tiempo”.

“Le pusimos cabeza, trabajo y determinación para encontrar alternativas, mejorar la operación y generar las condiciones que permitieran volver a perforar. Había compañeros esperando y una cuenca que necesitaba volver a moverse”, puntualizó.

Resaltó además que la puesta en marcha del equipo permitirá recuperar continuidad laboral efectiva para trabajadores que permanecieron más de un año en stand by, por lo cual “para la organización gremial, eso significa estabilidad, servicios que se activan y una señal para toda la cadena petrolera”.

Reparó además que “un perforador no es un equipo más. Significa nuevos pozos, servicios, movimiento y compañeros con continuidad laboral. Este paso muestra un camino después de tanto tiempo sin perforación en la provincia. Claro que no alcanza, pero marca un comienzo”, sostuvo el secretario general.

Finalmente señaló que “el inicio de operaciones del 001 de CGC debe ser el primer paso de una recuperación más amplia, con más volumen, más oportunidades y más trabajo para los petroleros santacruceños”.