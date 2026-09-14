Nuevas egresadas se suman al área de Salud Mental del Hospital

Este lunes se realizó el acto de egreso de dos nuevas profesionales que completaron su formación en Salud Mental Comunitaria y continuarán vinculadas al área en el Hospital Zonal de Caleta Olivia.

Se trata de Paula Daniela Villacorta y Lucía Natalia Martínez, quienes en principio se recibieron como licenciadas en Trabajo Social y completaron, luego de tres años de formación, la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental Comunitaria.

La residencia se desarrolló en el Hospital Zonal entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2026. A partir de esta nueva etapa, ambas profesionales trabajarán en el área de Salud Mental del hospital, con una formación especializada en el abordaje comunitario.

Del acto participaron autoridades del Hospital Zonal, lideradas por la directora general, dra. Daniela Carod, representantes del gabinete municipal encabezados por Mariano Mazzaglia y distintos integrantes de la comunidad hospitalaria que acompañaron el recorrido de las egresadas

En ese marco, Villacorta y Martínez compartieron palabras de agradecimiento por el acompañamiento recibido a lo largo de estos tres años.

Con emoción y entre lágrimas de alegría, destacaron el significado que tuvo la residencia en sus trayectorias profesionales.

“La residencia es más que una instancia de formación”, expresaron, y remarcaron que “nadie transforma su vida en soledad, por eso agradecemos a quienes hicieron posible este recorrido”.