Anuncian campaña para cuantificar población canina

La Municipalidad de Caleta Olivia puso en marcha un protocolo de trabajo para cuantificar la población canina. Se denomina “Sumate” ya que requiere el apoyo de la comunidad.

Este relevamiento tiene como objetivo de fortalecer las políticas de bienestar animal, salud pública y prevención de zoonosis a partir de datos concretos.

El anuncio se realizó este miércoles en una conferencia encabezada por el jefe de Gabinete, Mariano Mazzaglia, quien estuvo acompañado por el subsecretario de Ambiente y Zoonosis, David Acosta, integrantes del área, y la presidenta de la Federación de Uniones Vecinales de Caleta Olivia (Fuveco), Olga Guzmán.

En este marco, Acosta explicó que la iniciativa busca determinar cuál es el número real de canes que existen en la localidad y destacó que se trata de un estudio que busca incluir la participación ciudadana.

“El problema de la población canina o de la fauna urbana tiene que ver con la responsabilidad de todos, no solamente del Estado, también con la participación de los vecinos. Esta propuesta tiene que ver con eso, con sumar a resolver el problema entre todos”, subrayó.

El relevamiento contempla una primera etapa de convocatoria y capacitación de voluntarios, seguida por el trabajo territorial previsto para la primera semana de octubre.

“Ese trabajo va a consistir en dos partes, un recorrido que es observacional, que tiene que ver con recorrer el territorio, medir qué animales y qué tipo de animales hay y, la segunda parte, tiene que ver con una encuesta puerta a puerta”, detalló.

Estimó que todo el operativo demandara entre tres y cuatro semanas y si bien se estima convocar entre 20 y 30 voluntarios, una mayor participación de vecinos permitirá agilizar el procedimiento, ante lo cual invitó a los interesados a inscribirse mediante el enlace habilitado por el Municipio para acceder a mayor información.

El funcionario resaltó que la información obtenida contribuirá a planificar con mayor precisión las políticas públicas.

En este sentido, explicó que actualmente se realizan entre 2.500 y 2.600 castraciones anuales a nivel local, pero se desconoce el número estimado del total de la población canina, por lo que el estudio permitirá obtener datos y, entre otros ejes, determinar cuántos animales deben intervenirse para estabilizar la reproducción, respaldando las decisiones con datos concretos.