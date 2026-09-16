Jornadas de lectura para niños en Biblioteca Municipal

El 23 de septiembre se celebra en todo el país el Día de las Bibliotecas Populares, evocándose la fecha del año 1870 cuando comenzó a promoverse el desarrollo de este tipo de instituciones.

Formalmente, ello quedó explícito en la Ley Nº 419 impulsada por el entonces presidente de la Nación, Domingo Faustino Sarmiento y su ministro de Instrucción, Nicolás Avellaneda, con el objetivo de difundir la importancia de los libros y la cultura.

Por tal motivo, la Biblioteca Pública Municipal “Mariano Moreno” de Caleta Olivia, bajo la dirección de Stefy Grabano, programó varias jornadas de lectura destinadas a niños y niñas de jardines de infantes y de los primeros grados de escuelas primarias.

Se extenderán precisamente hasta el 23 de septiembre y la primera de ellas comenzó este miércoles con la manuda visita de pequeños de las salas de 3 y 4 años, turno mañana, del Jardín Nº 18 “Islas Malvinas” ubicado en el barrio Los Pinos.

Llegaron acompañados por sus seños y antes de compartir lecturas infantiles (foto) y de juegos de recreación, participaron de la ceremonia izamiento del Pabellón Nacional en el frente del edificio bibliotecario.