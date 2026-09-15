Residentes salteños veneraron al Señor y la Virgen del Milagro

La mayor manifestación de fe católica que cada 15 de septiembre se celebra en Salta, también fue evocada este martes en Caleta Olivia por residentes de la provincia norteña.

El Día del Señor y la Virgen del Milagro se corresponde con esculturas que datan del año1522 y que desparecieron en terremotos de 1622, pero muchos años después fueron halladas, lo que se constituyó en un hecho milagroso y hoy se conservan en la Catedral de Salta.

En Caleta Olivia, las réplicas se fueron llevadas en procesión que partió alrededor de las 17:00 desde el microcentro, por la avenida Independencia e hizo un alto en el Centro de Residentes Salteños “Juan Carlos Dávalos”.

Desde allí continuó hasta el barrio Nuevos Pobladores, donde se halla la capilla que precisamente lleva el nombre de Señor y Virgen del Milagro, en la cual se rezó una misa a cargo del padre Héctor Arismende.