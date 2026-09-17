Pablo Carrizo acompañó a Puerto San Julián en su 125° aniversario

En ese marco, previo al desfile cívico-militar, hizo entrega de una plaqueta al jefe comunal anfitrión, Daniel Gardonio, expresando que este tipo de encuentros permiten fortalecer vínculos entre las comunidades santacruceñas.

Al mismo tiempo resaltó la relevancia de la historia que tiene San Julián dado que el 1 de abril de 1520, allí se rezó la primera misa del continente cuando recalara la expedición de Hernando de Magallanes e incluso se gestó el nombre del territorio patagónico.

Carrizo viajó acompañado por el secretario de Hacienda, Franco Antipani, habiendo estado presente el miércoles por la noche en espacio público donde se encuentra la réplica a escala real de la Nao Victoria, nave insignia del explorador portugués que fuera la única que logró dar la primera vuelta al mundo.

Además, junto a Gardonio y el gobernador Claudio Vidal, recorrió varias obras y la plazoleta lindante a la costa de la bahía donde se encuentra uno de los aviones de combate Mirage Dagger con los que pilotos de la Fuerza Aérea Argentina combatieron en la Guerra de Malvinas y hoy constituye una reliquia.

“Hoy Puerto San Julián cumple 125 años de historia y esfuerzo", expresó Carrizo en sus redes sociales para sintetizar su reconocimiento a esa comunidad, añadiendo que “es vital fortalecer vínculos y seguir construyendo una Santa Cruz con identidad, trabajo y futuro".