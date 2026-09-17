Vidal presidió acto por el aniversario de San Julián

El gobernador Claudio Vidal, encabezó este jueves, junto al intendente Daniel Gardonio el acto central por el 125° aniversario de Puerto San Julián.

La celebración convocó a autoridades, instituciones y vecinos para poner en valor la historia, la identidad y el presente de la comunidad.

Las actividades oficiales se desarrollaron en el Mástil Mayor, donde, Gardonio hizo entrega del Decreto Municipal N° 173/2026, mediante el cual se declaró al Gobernador Huésped de Honor de la localidad.

Posteriormente, ambos realizaron la revista y el saludo a los efectivos de la Agrupación 17 de Septiembre, con la presentación de la Prefectura Naval Argentina.

Luego tuvo lugar el izamiento del Pabellón Nacional y la interpretación del Himno Nacional Argentino, a cargo de la Banda Militar Comandante Luis Piedra Buena del Grupo de Artillería Blindado 11, dirigida por el subteniente de banda Eduardo González.

La ceremonia continuó con el mensaje religioso del presbítero Rubén Serasi y distintos reconocimientos que pusieron en valor a quienes forman parte de la historia y el crecimiento de Puerto San Julián.

Uno de los momentos destacados de la jornada fue la entrega del reconocimiento que distingue a Puerto San Julián como quinta sede de la Ruta de la Paz Argentina, con la participación de autoridades de la Federación Universal por la Paz (UPF) Argentina.

También se realizó un intercambio de presentes entre el gobernador Vidal y el intendente Gardonio, además de la entrega de placas de reconocimiento y acompañamiento. Los intendentes presentes hicieron lo propio, en el marco de una celebración que reunió a representantes de distintas localidades santacruceñas.

Asimismo, fueron reconocidas pioneras de Puerto San Julián, destacando su trayectoria, compromiso y aporte permanente a la comunidad y al desarrollo de la localidad.

APORTE MILLONARIO

En este marco de acciones, el gobernador y el jefe comunal firmaron un acta acuerdo a través de la cual Provincia se compromete a realizar el cinco desembolsos de 200 millones de pesos cada uno, para la reparación y mejoras de obras de infraestructura, el gimnasio municipal y asfalto para la localidad.

Durante su discurso, el intendente agradeció la presencia del gobernador y destacó las decisiones adoptadas por el Ejecutivo Provincial para acompañar el crecimiento de Puerto San Julián.

Por su parte, el mandatario provincial recordó las primeras conversaciones mantenidas con Gardonio al comienzo de ambas gestiones y señaló que uno de los principales desafíos planteados entonces era acompañar el crecimiento de Puerto San Julián con infraestructura y servicios.

“San Julián sigue creciendo, hay más vecinos que se suman a la comunidad, pero este desarrollo y este crecimiento tenían que estar acompañados por servicios”, puntualizó.

En ese marco, repasó algunas de las inversiones que lleva adelante el Gobierno Provincial en la localidad. Precisó que la Escuela Industrial N° 8 representa una inversión superior a los 6.021 millones de pesos, mientras que el acueducto, una obra que señaló llevaba 19 años de espera, supera los 6.546 millones de pesos.

También mencionó el trabajo conjunto para dotar de redes de agua, cloacas, electricidad y gas a 500 lotes, así como la instalación de más de 300 luminarias y la implementación de programas educativos provinciales.

Fuente: Gobierno de Santa Cruz