Con una gran propuesta cultural, comenzó la 37° Feria del Libro

El tradicional encuentro literario organizado por la Municipalidad de Caleta Olivia quedó formalmente inaugurado este jueves y se extenderá hasta el domingo.

La 37ª Feria Anual del Libro tiene lugar en instalaciones del Centro Municipal de Educación por el Arte (CeMEPA) y la organización general está cargo de la Secretaría de Cultura, Deportes y Juventud, con entrada libre y gratuita y actividades para toda la comunidad.

La propuesta reúne escritores, artistas, expositores e instituciones locales y de distintos puntos del país y al igual que este jueves. La Feria podrá ser visitada el viernes de 10:00 a 12:00 en tanto que el sábado y el domingo estará abierta de 14:00 a 21:00 horas.

El corte simbólico de cintas se realizó poco antes del mediodía en hall de entrada y posteriormente hubo un acto institucional en el cual se entonaron las estrofas del Himno Nacional y posteriormente hizo uso de la palabra la escritora local Perla Sesto, para finalmente presentarse un numero artístico con la actuación de la bailarina Alina Páez, subcampeona nacional de malambo sureño.

En ese marco, el jefe de Gabinete, Mariano Mazzaglia, destacó la labor concretada por las distintas áreas municipales y señaló que la Feria del Libro “está en la agenda de todas las secretarías”, a partir de una decisión del intendente Pablo Carrizo de acompañar esta iniciativa que contará con más de 17 presentaciones de libros y más de siete talleres previstos.

Asimismo, puso en valor la articulación con el CeMEPA para garantizar el espacio y las condiciones necesarias para su realización y resaltó la participación de la comunidad educativa del Colegio de Enseñanza Digital (CODEDCO).

“Para nosotros es un desafío todos los años poder armar, coordinar con todos los artistas locales, con los escritores locales, darles el espacio, y también dar un espacio a diferentes instituciones locales que puedan mostrar los trabajos que se vienen haciendo”, expresó.

Por su parte, el secretario de Cultura, Deportes y Juventud, David Jones, agradeció al equipo municipal que trabajó en la organización, así como a escritores, expositores y emprendedores que forman parte de esta nueva edición. Además, invitó a toda la comunidad a recorrer la feria y participar de las propuestas previstas durante las cuatro jornadas.

“Es importante que la recorran, que sepa la población que tenemos una linda feria jueves, viernes, sábado y domingo. Habrá bandas musicales, también una parte cultural, recorridas, talleres, muestras. La grilla está en la página para que la puedan conocer”, puntualizó.