El Municipio acordó con los feriantes una serie de condiciones para regular la actividad y ordenar el uso del espacio público.

La feria de la zona norte tendrá nuevas reglas y funcionará solo los fines de semana

El Municipio de Comodoro Rivadavia acordó con feriantes de la zona norte una serie de pautas para regular el funcionamiento de la actividad y ordenar el uso del espacio público. El nuevo esquema contempla que la feria se desarrolle exclusivamente los días sábado y domingo en un sector ubicado próximo al paredón del cementerio de Km. 5.

La reunión organizativa se realizó este jueves y estuvo encabezada por el secretario de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez, junto al subsecretario de Fiscalización, Alejandro Esain, y el director General de Habilitaciones, Raúl Montenegro.

Durante el encuentro, se acordó avanzar en la elaboración de un acta que establecerá las condiciones para el desarrollo de la feria. Entre las principales disposiciones, se determinó que podrán participar vecinos de la zona norte de Comodoro Rivadavia y que no estará permitida la elaboración de alimentos con fuego.

Además, los feriantes deberán presentar un listado actualizado de las personas que participarán de cada jornada y detallar los productos que estarán autorizados para la venta. También deberán abonar un canon diario correspondiente a la autorización municipal y contar con un servicio adicional de seguridad policial, cuyo costo será afrontado por los propios participantes.

Gómez explicó que las medidas buscan establecer pautas claras de funcionamiento ante el crecimiento de la cantidad de feriantes en el sector. Según indicó, también se pretende evitar que la actividad derive en la instalación de estructuras permanentes, alquileres o venta de puestos, y mantenerla como una alternativa para que los residentes de la zona puedan generar ingresos para sus familias.

En el marco de la organización, las representantes de los feriantes asumieron el compromiso de conformar una comisión que colaborará con el cumplimiento de las pautas acordadas, el mantenimiento del orden y la limpieza del espacio público.

Este viernes, en tanto, se avanzó con la delimitación del sector destinado a la feria y se definieron aspectos vinculados con su operatividad.

De acuerdo con lo informado por Gómez, la implementación del nuevo esquema está prevista para el último fin de semana de septiembre, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.