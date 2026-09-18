El Municipio fortalece el diálogo con el sector hotelero y gastronómico para avanzar en mejoras administrativas

Funcionarios municipales mantuvieron un encuentro con representantes de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica de la Patagonia Central (AEHGPC), con el objetivo de abordar distintas necesidades del sector y avanzar en propuestas que permitan agilizar procedimientos y reducir costos administrativos.

El secretario de Recaudación, Luis Perea, mantuvo este miércoles un encuentro de trabajo con la presidente de la AEHGPC, Julieta Pautasso, y el vicepresidente de la entidad, Juan Manuel Fernández. Durante el mismo, se analizaron diferentes cuestiones vinculadas a la actividad hotelera y gastronómica, entre ellas los procedimientos de abasto, espectáculos públicos, carnets sanitarios y el ascenso y descenso de pasajeros en establecimientos hoteleros.

Al respecto, Perea explicó que se presentó “una propuesta de trabajo conjunto vinculada a la temática de abasto, que ya venía siendo abordada en el Concejo Deliberante y que tendrá continuidad durante el mes de octubre”, al tiempo que indicó que se acordó avanzar en la elaboración de un instructivo informativo “sobre los procedimientos relacionados con los espectáculos públicos, tanto aquellos con venta de entradas como los que no contemplan esa modalidad”.

En ese sentido, explicó que “el material estará destinado al sector gastronómico y tendrá como finalidad brindar mayor claridad sobre los mecanismos de actuación del Estado Municipal en cada situación. Queremos que comprendan bien cómo funciona y cómo actúa la Municipalidad en cada una de las situaciones y, de esa manera, evitar contratiempos a los representados de la Cámara y disminuir los costos administrativos en la temática”.

Durante la reunión también se abordó la situación de los carnets sanitarios y la posibilidad de trabajar en alternativas que permitan disminuir los costos asociados a este trámite para los integrantes del sector. Según manifestó Perea, la propuesta fue recibida favorablemente por la entidad y se continuará trabajando para avanzar en ese sentido.

El funcionario expuso que otro de los puntos analizados fue la regulación del ascenso y descenso de pasajeros en los establecimientos hoteleros de la ciudad. “Estamos ya muy cerca de materializarlo”, afirmó Perea, quien remarcó que se trata de una medida que busca contemplar las necesidades específicas de la actividad.

Finalmente, destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con los distintos sectores económicos de la ciudad, al señalar que “siempre estamos tratando de contener y sostener al sector en estos tiempos tan difíciles que nos toca atravesar”. A su vez, valoró el rol de los establecimientos hoteleros y gastronómicos como generadores de empleo para los vecinos de Comodoro Rivadavia.