El IPV recuperó una casa en Ciudadela

Será adjudicada a otra familia de Comodoro Rivadavia que cumple con los requisitos de inscripción.

El Gobierno del Chubut, a través del Instituto Provincial de la Vivienda, continúa trabajando en la recuperación y reasignación de unidades habitacionales, cuyo uso original no se estaba cumpliendo. Es con el objetivo de garantizar la función social de la vivienda y beneficiar a aquellas familias que se encuentran en lista de espera y con la documentación al día.

En ese marco el organismo provincial recuperó la unidad habitacional Nº 8 del barrio 16 Viviendas de Ciudadela, en Comodoro Rivadavia, inmueble que se encontraba caducado por no estar ocupado. Así se dio inicio el trámite legal de desalojo y recupero de la casa, para ser readjudicada a otra familia que cumplía con los requisitos de inscripción.

Desde el IPV se recordó que ante casos de ocupación irregular, se notifica a los beneficiarios que las viviendas están destinadas exclusivamente para uso familiar y único. También se recalcó que está terminantemente prohibido el préstamo y la realización de alquileres temporales, a menos que la propiedad esté completamente cancelada.

Equidad y accesibilidad

Estas acciones reflejan el compromiso del Gobierno del Chubut en garantizar que los hogares cumplan con su función social y lleguen a quienes verdaderamente lo necesitan.

Estas intervenciones son parte de un plan continuo del IPV para garantizar el uso responsable de las viviendas, promover la equidad en el acceso a la vivienda y mantener un seguimiento efectivo de los programas habitacionales en toda la provincia.