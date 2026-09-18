Comodoro será sede del Foro Patagónico de Marketing

Con el acompañamiento del municipio, a través de Comodoro Conocimiento, y la organización del Instituto Superior San Martín, el encuentro se desarrollará el viernes 25 de septiembre, a las 16, en el Lucania Palazzo Hotel.

Con el objetivo de generar un punto de encuentro entre estudiantes, profesionales, empresas, emprendedores e instituciones, el foro “Estrategias que Marcan” se consolida en Comodoro Rivadavia como un espacio para compartir conocimientos, experiencias y nuevas tendencias vinculadas al marketing, la comunicación y la gestión estratégica.

Luego de una última edición que reunió a más de 300 personas, el Foro Patagónico de Marketing vuelve a poner el foco en experiencias locales y regionales, con una programación que combinará charlas, espacios de conversación, networking y vinculación entre los participantes. La propuesta busca acercar experiencias concretas sobre cómo se construyen y posicionan marcas desde la región, poniendo en valor diferentes recorridos y estrategias desarrolladas en la región.

La apertura estará a cargo de Carlos Castro Zúñeda, pionero de la comunicación y el marketing en Comodoro Rivadavia, quien realizará un recorrido por los cambios que atravesó la actividad durante más de 40 años y aquellos principios que continúan siendo fundamentales a la hora de construir una marca.

Desde el ámbito empresarial, Fernando González y Oriana Suárez, de Nuevo Sur, compartirán la experiencia de una empresa nacida en Comodoro Rivadavia que logró expandirse en la Patagonia y construir una marca vinculada al desarrollo industrial.

El marketing deportivo también formará parte de la agenda con Santiago Solla, responsable de Marketing de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, quien abordará el desafío de construir una marca capaz de representar no solo a un club, sino también a una comunidad y una ciudad.

Por su parte, Hernán Barreda Correia expondrá sobre marca personal y los desafíos que implica crecer, formar equipos y construir una comunidad manteniendo una identidad propia.

La programación incluirá, además, un Panel Emprendedor, con la participación de Burger71 y Nanna Manjares Saludables, que compartirán sus experiencias de crecimiento, comunicación y construcción de marca a partir de estrategias desarrolladas sin grandes estructuras de marketing.

Durante la jornada, los asistentes también podrán recorrer un sector de stands con emprendimientos y proveedores de servicios, pensado como un espacio para visibilizar propuestas, generar contactos y promover nuevas oportunidades dentro del ecosistema emprendedor y empresarial local.

INSCRIPCIONES

La convocatoria está dirigida a estudiantes, profesionales, emprendedores, empresas e instituciones interesados en el marketing, la comunicación, los negocios y la construcción de marcas desde la región.

La participación será libre y gratuita, con inscripción previa y cupos limitados. Las personas interesadas, pueden completar el formulario de inscripción en https://forms.gle/G4SGJiZtZ6Jp3yCN8. Para conocer novedades, está disponible la cuenta de Instagram @estrategiasquemarcan.