Unos 9,4 millones de argentinos viven en hogares pobres

Una estimación de la Universidad Torcuato Di Tella ubicó el indicador por encima del nivel registrado un año atrás. El dato oficial del INDEC sobre pobreza e indigencia se conocerá el 24 de septiembre.

La pobreza habría alcanzado al 31,3% de las personas durante el semestre comprendido entre marzo y agosto de 2026, según la última estimación elaborada por la Universidad Torcuato Di Tella.

El dato surge del Nowcast de Pobreza que realiza el economista Martín González-Rozada y representa un aumento respecto del mismo período de 2025, cuando el indicador se había ubicado en 30,2%. La diferencia interanual es de 1,1 puntos porcentuales.

La proyección se realiza sobre la base de información de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC y estimaciones de ingresos familiares y de la Canasta Básica Total. La propia UTDT aclara que se trata de una estimación y no del dato oficial de pobreza.

Más de 9 millones de personas bajo la línea de pobreza

En términos poblacionales, el informe calcula que la Encuesta Permanente de Hogares representa a unos 30 millones de habitantes de áreas urbanas y estima que alrededor de 9,4 millones vivirían en hogares pobres.

En comparación con el semestre inmediatamente anterior, febrero-julio, el índice general se mantuvo en 31,3%. Sin embargo, dentro de esa cifra hubo algunas variaciones: la indigencia permaneció en 6,6%, mientras que la pobreza no indigente pasó del 24,6% al 24,8%.

La comparación interanual muestra, al mismo tiempo, una leve reducción de la indigencia, que pasó de 6,9% a 6,6%. Esa mejora no alcanzó para compensar el crecimiento de la cantidad de personas cuyos ingresos no son suficientes para cubrir la Canasta Básica Total.

Las canastas aumentaron más que los ingresos

Uno de los datos que ayuda a explicar la evolución del indicador es la diferencia entre el aumento de los ingresos y el costo de la Canasta Básica Total.

Para el semestre analizado, la UTDT estimó una Canasta Básica Total promedio de $491.082 por adulto equivalente en el Gran Buenos Aires, con un incremento interanual del 34,7%.

En el mismo período, la suma de los ingresos totales familiares habría aumentado un 25%, es decir, por debajo de la evolución de la canasta utilizada como referencia para medir la pobreza.

Cuándo se conocerá el dato oficial

El próximo dato oficial permitirá conocer con mayor precisión cómo evolucionaron la pobreza y la indigencia durante el primer semestre del año.

El INDEC tiene previsto publicar el informe “Incidencia de la pobreza y de la indigencia en 31 aglomerados urbanos” el jueves 24 de septiembre.

Hasta entonces, la cifra de 31,3% debe ser considerada una proyección privada basada en información oficial y no el resultado definitivo del organismo estadístico nacional.