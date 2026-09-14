El plan para pequeños contribuyentes y empresas permite reducir hasta un 90% los intereses por pago al contado y acceder a financiación de hasta 48 cuotas. Estará vigente hasta el 30 de noviembre.

Pequeños contribuyentes y empresas ya pueden acceder a la moratoria tributaria

La Municipalidad puso en marcha el nuevo plan de moratoria tributaria destinado a pequeños contribuyentes y empresas con obligaciones vencidas. La propuesta contempla descuentos progresivos en intereses según la modalidad de pago y busca aliviar la carga económica de los vecinos.

Aprobada por unanimidad por el Concejo Deliberante, la medida alcanza a las obligaciones vencidas hasta el 31 de julio de 2026. El acceso puede gestionarse a través de la Oficina Virtual del Municipio o de manera presencial en los distintos Centros de Atención.

El secretario de Recaudación, Luis Perea, explicó que todas las obligaciones comprendidas en ese período pueden incorporarse al régimen. También destacó que septiembre concentra las mayores bonificaciones, con descuentos que pueden alcanzar el 90% de los intereses y, cuando corresponda, de algunas multas.

DESCUENTOS

Los beneficios se aplican de manera escalonada:

Pago al contado: 90% de quita de intereses.

90% de quita de intereses. Hasta 3 cuotas: 80% de descuento.

80% de descuento. De 4 a 6 cuotas: 70% de descuento.

70% de descuento. De 7 a 12 cuotas: 50% de descuento.

Además, los contribuyentes pueden acceder a planes de financiación de hasta 48 cuotas.

OPCIONES DE PAGO Y CONVENIOS BANCAROS

El programa incorpora distintas alternativas para cancelar las obligaciones. Entre ellas, se encuentra Tarjeta Naranja, que ofrece 12 cuotas sin interés, 4 cuotas y Plan Z.

Por su parte, el Banco del Chubut dispone de 3 cuotas sin interés, mientras que el Banco Hipotecario ofrece 6 cuotas sin interés.

Perea señaló que el Municipio continúa trabajando para sumar promociones con otras entidades bancarias y ampliar los beneficios disponibles.

La moratoria permanecerá vigente hasta el 30 de noviembre, aunque el funcionario remarcó que septiembre constituye la etapa de mayor condonación de intereses. El objetivo, sostuvo, es brindar herramientas que permitan afrontar las obligaciones tributarias en un contexto económico complejo.