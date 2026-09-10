La inflación de agosto fue del 1,8% en la Patagonia

Es una de las tres regiones del país que presentó, en el último mes, un índice inflacionario superior al promedio nacional del 1,7%, informado por el INDEC. En lo que va del año, la región patagónica registra una suba de precios acumulada del 19,6% y en los últimos doce meses, ese índice llega al 31,6%.

La inflación de agosto estuvo en sintonía con lo que esperaba el mercado al ubicarse en el 1,7%, de promedio nacional, el valor más bajo en 14 meses. Al igual que sucedió con la medición en CABA, jugaron a favor los precios estacionales que, en este caso, descendieron 0,9%. La variación interanual se ubicó en el 33,5% mientras que la acumulada ascendió a 21,3%, según reveló el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

En lo que respecta a la medición por regiones, las tres que en agosto presentaron un índice superior a la media nacional fueron Patagonia, Noreste y Noroeste con el 1,8%. Mientras, Cuyo registró 1,7%, en tanto que en Gran Buenos Aires y Pampeana fue del 1,6%.

Al considerar la inflación acumulada desde enero, el IPC nacional es del 21,3%. En ese sentido, la Patagonia es la región que presenta el menor índice inflacionario en ocho meses, en comparación con la media nacional, al registrar 19,6%. Otras regiones con índice por debajo del promedio país son Cuyo con 20,5% y Pampeana con 20,9%. En el caso del Gran Buenos Aires el índice es del 21,4%, Noroeste suma 22,3% y Noreste tiene la inflación acumulada más alta entre enero y agosto con 24,4%.

Si se compara el índice interanual desde agosto de 2025 a agosto de 2026, la suba de precios minoristas a nivel nacional llega al 33,5%. Allí la Patagonia también presenta el índice acumulado más bajo en la comparación de regiones con el 31,6%. Pampeana con 33,1% y Cuyo con 33,4% también están por debajo de la media nacional. Mientras, Buenos Aires registró 33,7%; Noroeste 34% y Noreste tiene la inflación más elevada con 37%.