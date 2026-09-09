Comodoro y Rada Tilly apuestan a diversificar la economía

Los municipios firmaron un Protocolo de Colaboración para impulsar la producción, la innovación y el acompañamiento a emprendedores y empresas. El crecimiento del aceite de oliva fue presentado como una experiencia concreta de diversificación y como parte de una agenda regional que busca ampliar las oportunidades productivas.

Comodoro Rivadavia y Rada Tilly profundizaron este miércoles su estrategia de trabajo conjunto con la firma de un Protocolo de Colaboración destinado a fortalecer el desarrollo productivo, la innovación y el acompañamiento a emprendedores y empresas de la región.

El acuerdo se concretó en las instalaciones de Comodoro Conocimiento y fue encabezado por el intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, la intendente de Rada Tilly, Mariel Peralta, y el presidente del Ente Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate. La iniciativa forma parte de una agenda de articulación que ambas ciudades vienen desarrollando en distintas áreas.

Uno de los ejes del encuentro fue el crecimiento de la producción de aceite de oliva, actividad que fue destacada como una alternativa concreta para diversificar la economía local y regional. Para Macharashvili, el desafío pasa por reconocer y hacer visibles proyectos productivos que existen desde hace décadas y que, según planteó, muchas veces fueron naturalizados.

El intendente sostuvo que la región dispone de capacidades productivas que exceden a las actividades históricamente asociadas al petróleo y la pesca. En ese sentido, remarcó el valor del campo, el conocimiento y los profesionales como parte de las posibilidades de desarrollo hacia adelante.

La mirada también estuvo puesta en las nuevas generaciones. Macharashvili ratificó el acompañamiento municipal a emprendedores, productores y empresarios y puso el foco en la necesidad de ampliar las alternativas para los jóvenes. “Pensamos en el desarrollo de nuestros jóvenes, en su proyección y en alternativas productivas, además del petróleo”, afirmó.

Peralta, en tanto, destacó el proceso de articulación que ambos municipios llevan adelante desde el comienzo de sus gestiones y planteó que el convenio excede la producción olivícola. Señaló que el acuerdo expresa el trabajo conjunto entre las dos localidades y una relación institucional que se extiende a distintas áreas.

La intendente mencionó entre ellas a Comodoro Conocimiento, Deporte, Desarrollo Social y Turismo, y consideró que la consolidación de ese vínculo beneficia tanto a los vecinos de Comodoro Rivadavia como a los de Rada Tilly.

Zárate explicó que el desarrollo de la producción de aceite de oliva surgió de la articulación entre experiencias productivas existentes en el territorio y conocimientos científicos y técnicos. Dentro de ese proceso, destacó el papel de la almazara comunitaria como herramienta para acompañar a productores de distintas escalas y fortalecer la actividad.

La producción olivícola se incorpora así a una estrategia más amplia de fortalecimiento del ecosistema emprendedor regional. En ese esquema funciona una incubadora que ya acompañó a más de 400 jóvenes y que trabaja con proyectos tecnológicos, de servicios y vinculados a productos de la tierra y del mar.