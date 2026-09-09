Fanzines, feria gráfica y circo: una tarde de arte en la Biblioteca Sofía Moll

La propuesta será el sábado 12 de septiembre desde las 15 en la biblioteca de Kilómetro 8, con entrada libre y gratuita. Habrá feria de proyectos culturales, intercambio de fanzines y un taller de collage, además del cierre con Circo Redobles.

En el marco del mes de las bibliotecas populares, la Biblioteca Popular Sofía Moll propone una tarde atravesada por el arte gráfico, las publicaciones independientes y el circo. La actividad se realizará el sábado 12 de septiembre desde las 15 en Lamarque 585, km 8, con entrada libre y gratuita.

Bajo el nombre de “Invasión Fanzinerosa”, la jornada reunirá una feria gráfica con proyectos culturales alternativos y artistas de la ciudad. Habrá stickers, pines, parches, discos, cuadros, libretas, ilustraciones, pinturas y estampas de grabado, entre otras producciones.

Participarán Aiden.jpg, Ananá 444, Asamblea Antifascista, Bunnybelle.art, Cabra Ediciones, Croc Fig, El Mal Menor, Insomniac Fangs, Jisu Nee, Lysergide Daydream, Mercedes Villega, Yamila Elías, S’arente, Unification Distro y Mauro Merlo.

La programación también incluye un taller de fanzine de 16 a 18, destinado a todas las edades. La propuesta consiste en crear una publicación propia a partir de un ejercicio de intervención de poesía y mediante la técnica de collage. No requiere experiencia previa y tiene un valor de $15.000, con materiales incluidos, aunque cada participante puede llevar sus propios útiles.

Los fanzines son publicaciones independientes o revistas de autor que pueden producirse de manera artesanal, impresa o digital, utilizando distintas técnicas, materiales y formatos. Su contenido puede abarcar ilustración, cómic, collage, fotografía, poesía, literatura, información o entrevistas, entre otras posibilidades.

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A las 18 comenzará el intercambio de fanzines, una actividad que se realizará por primera vez en la ciudad y que busca compartir y recircular producciones sin fines de lucro. Se podrán llevar publicaciones propias o cualquier otro fanzine para intercambiar. La participación será libre y gratuita, según el criterio de cada participante.

La jornada tendrá su cierre con un show de Circo Redobles, sumando una propuesta escénica a una tarde pensada alrededor de la producción gráfica, la literatura, el arte visual y el hacer creativo.

La agenda de la Biblioteca Sofía Moll continuará durante septiembre con otras actividades por el mes de las bibliotecas populares. El sábado 19, a las 19.30, se presentará el libro “Pura vena”, de Renata Hiller, mientras que el sábado 26, a las 21, se realizará el show musical “Fantasías melódicas”.