La banda comodorense se presentará este sábado 12 de septiembre junto a Sebastián Mendoza, referente de la cumbia norteña, en el salón La Fábrica.

Lunáticos se suma a una noche de cumbia en La Fábrica

Lunáticos será parte este sábado 12 de septiembre de una noche especial de música en vivo en el salón La Fábrica, donde compartirá escenario con Sebastián Mendoza, reconocido referente de la cumbia norteña.

La banda manifestó su entusiasmo por formar parte de la fecha y agradeció a Dios y a la productora Sin Fronteras por la posibilidad de participar del encuentro y compartir con el público la música de un artista querido.

“Estamos muy contentos de poder ser parte de esta noche. Para nosotros es hermoso compartir escenario y estar presentes en una fecha donde también va a sonar la música de Sebastián Mendoza”, expresaron desde Lunáticos.

Con expectativas por la presentación, el grupo se prepara para una noche de fiesta y música en vivo junto a su público.