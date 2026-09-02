El saxofonista argentino se presentará este sábado junto a la artista invitada Giuliana Quidel, en una noche de jazz, baladas y música contemporánea.

Martín Pérez llega con su saxo a Patio Ilustrado

Patio Ilustrado tendrá este sábado 5 de septiembre una noche marcada por el jazz y la improvisación con la presentación de Martín Pérez, saxofonista argentino de trayectoria internacional y con actuaciones en Estados Unidos, México y Chile.

El músico ofrecerá un recorrido por el jazz, las baladas y la música contemporánea, con el saxo como protagonista y una propuesta pensada para disfrutar de cerca, en un formato íntimo y cercano.

La velada contará además con la participación de Giuliana Quidel como artista invitada.

El encuentro comenzará a las 20:30 en Patio Ilustrado, ubicado en Kennedy 2715.

Las reservas anticipadas se realizan al 297 458-1624.