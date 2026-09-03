El domingo se realizará el Festival Regional de Adultos Mayores

El encuentro "Folclore sí, penas no" reunirá a jubilados y pensionados de la región en una jornada dedicada al folclore, la música y el encuentro intergeneracional.

Este domingo 6 de septiembre, se llevará a cabo el Festival Regional de Adultos Mayores denominado "Folclore sí, penas no", organizado por la Secretaría de Cultura y el Centro de Jubilados y Pensionados Roca y Zona Sur. La actividad se desarrollará en el Centro Cultural desde las 13 hasta las 20 horas, con entrada libre y gratuita.

En el marco de las políticas culturales orientadas a fortalecer los espacios de participación para los adultos mayores, el encuentro reunirá a jubilados y pensionados de la región en una jornada dedicada al folclore, la música y el encuentro intergeneracional. Entre los músicos que serán parte del escenario mayor se encuentra el Pollo Morales, Sin Fronteras y Los Nieva.

Al respecto, la secretaria de Cultura Liliana Peralta celebró la realización del festival y el trabajo articulado con las organizaciones sociales de la ciudad. "Estas jornadas son una oportunidad para que nuestros adultos mayores compartan un espacio de alegría y encuentro a través del folclore, revalorizando su rol activo en la comunidad", expresó.

“Es un evento que acompañamos todos los años porque nos parece importante apoyar estas propuestas, que su vigencia continúe intacta en cada oportunidad con el objetivo de potenciar los cuerpos de danzas y musicales integrados por la tercera edad, es una labor que debemos también impulsar desde la cultura y el compromiso con la comunidad”, enfatizó la funcionaria.

Entre los cuerpos de danza que participaran se encuentran: Grupo Renacer, Taller centro de Jubilados Barrio Roca Fogón del Sur, Centro de Jubilados Capital del Petróleo y Gas , Fuentes de vida, Grupo Aluen, taller de Cueca Raíces de mi Tierra, Unidanzas, Pañuelos al Viento, Ballet 7 de abril, Danza y Pasión, Patio criollo Los del Tierral, Sentimiento Nativo, Ballet El Trébol, Pu Gwenwy, Sentimiento Patagónico, Kaiken ,Centro de Jubilados Oeste, Ballet Santiago Ayala, Ballet Peñi Purrum, Ballet Embrujo Argentino.