Comodoro impulsa la economía circular y nuevas formas de producción

El próximo sábado 19 de septiembre, en el predio del Costanera Shopping desde las 16 horas, se realizará por segundo año consecutivo la propuesta “Moda en Construcción”, espacio destinado a poner en valor la moda sustentable, el diseño y la producción local.

En la previa del evento, el titular de Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate, se reunió con los organizadores, para avanzar en el acompañamiento a la iniciativa que forma parte del trabajo que se viene desarrollando para promover el uso responsable de los recursos y la concreción de propuestas que vinculen el conocimiento, la innovación, la sustentabilidad y el desarrollo económico.

“Apoyamos de manera entusiasta el evento porque comparte la mirada que venimos impulsando desde el Municipio en torno a la economía circular”, señaló Zárate. En ese sentido, explicó que uno de los desafíos es aprovechar mejor los recursos disponibles, al afirmar que “podemos reutilizar, reparar y reacondicionar aquello que tenemos para generar nuevos materiales y nuevas posibilidades”.

Por su parte, la organizadora Solange Freile valoró el acompañamiento del Municipio a la iniciativa que combina la moda con el desarrollo de la ciudad. “La pasarela y los diseñadores sustentables son una excusa para que aparezcan otras conversaciones. Este año hablamos de ‘Moda en Construcción’ porque queremos hablar también de esa obra en construcción que es nuestra propia comunidad”, expresó.

Asimismo, el evento resalta la importancia del conocimiento para transformar las capacidades existentes en nuevas oportunidades, lo que se traduce en generar nuevos negocios y nuevas maneras de realizarlos. De esta manera se busca brindar herramientas e intercambios entre emprendedores, diseñadores y profesionales para promover una economía circular y potenciar el desarrollo local sustentable.

El encuentro tendrá además un fin solidario: lo recaudado será destinado a la forestación de los barrios creados para las familias desplazadas por el Cerro Hermitte, sumando una acción concreta de compromiso con la comunidad.