Presupuesto 2027: el Gobierno proyecta 4% de crecimiento, 18% de inflación y dólar a $1.847

El proyecto ya fue enviado a la Cámara de Diputados y comenzará a debatirse en octubre. La iniciativa prevé superávit fiscal, mayor inversión y exportaciones por encima de los US$130.000 millones, aunque también reconoce que varias de las metas previstas para 2026 quedaron lejos de cumplirse.

El Gobierno nacional envió a la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto 2027, que comenzará a debatirse en comisión durante octubre y contiene las principales proyecciones económicas para el próximo año. Entre ellas, el Ejecutivo prevé un crecimiento del Producto Bruto Interno del 4%, una inflación anual del 18% y un tipo de cambio de $1.847 por dólar para diciembre de 2027.

El oficialismo volverá a colocar el equilibrio de las cuentas públicas como uno de los principales ejes de su programa económico. La iniciativa proyecta un superávit primario equivalente al 1,3% del PBI, mientras que para 2026 estima cerrar con un resultado primario positivo del 1,5% y un superávit financiero del 0,2%. El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que el objetivo es completar cuatro años consecutivos con resultado financiero positivo.

La discusión parlamentaria comenzará el 7 de octubre en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados. Los encargados de exponer y defender las principales variables serán el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el secretario de Finanzas, Federico Furiase.

Inversión, consumo y exportaciones

El proyecto estima que durante 2027 el consumo privado crecerá un 3,4%, mientras que el consumo público aumentará un 0,6%. La inversión aparece como una de las variables con mayor expansión prevista, con una suba del 9,2%, luego de la caída estimada para 2026.

En cuanto a la actividad por sectores, el Ejecutivo proyecta un crecimiento del 4,4% para la industria, del 5,1% para el comercio y del 0,9% para el sector agropecuario. En conjunto, los bienes avanzarían 3,9% y los servicios 3,6%.

La apuesta oficial también contempla un fuerte desempeño del sector externo. El Presupuesto proyecta exportaciones superiores a los US$130.000 millones y un saldo positivo de la balanza comercial de bienes y servicios por encima de los US$15.000 millones.

Las metas de 2026 que quedaron atrás

Uno de los datos relevantes del nuevo proyecto es la actualización de las proyecciones correspondientes a 2026.

Para este año, el Gobierno había estimado inicialmente una inflación cercana al 10,1%, pero el propio proyecto reconoce que el acumulado hasta septiembre ya alcanza el 21,3%. También se había previsto un crecimiento económico del 5,4%, mientras que la nueva estimación oficial lo reduce a alrededor del 2,3%.

El tipo de cambio previsto para diciembre de 2027, en tanto, fue presentado por el oficialismo como una referencia técnica utilizada para elaborar el Presupuesto y no como una predicción exacta de cuánto valdrá el dólar al finalizar el año.

Cuánto prevé gastar el Estado

En términos generales, el proyecto calcula gastos consolidados por alrededor de $216 billones durante 2027 y recursos por unos $219,3 billones, provenientes principalmente de impuestos y contribuciones a la seguridad social.

Dentro del esquema de gastos, los servicios sociales concentran la mayor parte de los recursos, mientras que una porción significativa estará destinada al pago de servicios de la deuda pública.

Para las universidades nacionales, el proyecto contempla aproximadamente $7,3 billones, una cifra que también formará parte de la discusión parlamentaria cuando comience el tratamiento del Presupuesto.

La iniciativa llegará así al Congreso con un escenario marcado por dos cuestiones: las nuevas metas que el Gobierno plantea para 2027 y la necesidad de explicar por qué varias de las proyecciones utilizadas para 2026 terminaron alejándose de los resultados observados durante el año.