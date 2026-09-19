Beleiro tendrá acceso al gas

El gobernador encabezó el aniversario de la localidad y firmó convenios para instalar una planta de GLP, construir viviendas, ampliar el puesto sanitario y fortalecer la gestión de residuos.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó este sábado por la mañana el acto por el 104° aniversario de Aldea Beleiro, realizado en el Gimnasio Municipal de la localidad.

Acompañaron al mandatario provincial la presidenta comunal, Patricia Tapia; los intendentes de Río Mayo, Gustavo Loyaute; de Lago Blanco, Micaela Bilbao; y de Facundo, Vilma Pinilla; el presidente del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural, Horacio Massacese; el subsecretario de Asuntos Municipales, Víctor Candia; diputados provinciales, autoridades provinciales y comunales, representantes de instituciones educativas, sanitarias e intermedias, docentes, alumnos y vecinos.

También participaron las banderas de ceremonia de la Escuela N° 71, portadas por Samira Kare, Maia Ibanof y Belén Poulete, por la Bandera Nacional; y por Paula Tapia, Abigail Palavecino y Morena Giuliana Oyarzun, por la Bandera Provincial.

Durante la jornada, el titular del Ejecutivo firmó convenios para construir viviendas, mejorar la gestión de residuos sólidos urbanos, ampliar y refaccionar el puesto sanitario local e instalar una planta de GLP que permitirá que Aldea Beleiro acceda a la red de gas por primera vez en su historia.

Torres destacó: “desde que comenzó la gestión, Patricia Tapia ha venido prácticamente todas las semanas a Rawson a gestionar obras importantes y que le cambian la vida a la gente”.

Y remarcó que al asumir “nos tocó decir ‘no se puede’ cuando los recursos no alcanzaban y la situación era muy compleja”.

“No sabíamos si íbamos a poder pagar sueldos, a partir de la retención de coparticipación que nos querían hacer por haber heredado una deuda criminal del gobierno anterior”, recordó el mandatario provincial.

“Pero también asumimos el compromiso de decirle a Patricia que las cosas iban a mejorar, que íbamos a salir de la clandestinidad financiera y a recuperar algo tan valioso como la educación, donde pusimos un especial foco”.

PLANTA DE GAS

El gobernador señaló: “a veces parece impensado, demográficamente, ejecutar proyectos en comunas de 50, 200 o 300 habitantes, porque hablamos de obras de miles de millones de pesos”, y planteó que “ningún pueblo puede tener menos derecho que otro a acceder a algo tan básico e indispensable como el gas”.

“Esto ocurre en una provincia que fue y es el motor energético de la Nación, y que en el último siglo le dio gas y petróleo a toda la Argentina. Por eso, es un acto de tremenda injusticia que haya pueblos sin acceso al gas en Chubut”, expresó Torres.

En ese sentido, anunció que Aldea Beleiro será una de las primeras cinco localidades incluidas en la instalación de plantas de GLP del Plan Galina. “No vengo, como otros gobiernos, a prometerles una planta que va a permitir acceder al gas, sino que vine a decirles que ya se licitó, ya se ejecutó y que Aldea Beleiro va a ser una de las primeras cinco comunas donde se va a instalar la planta de GLP”, ratificó.

“Queremos que no quede ningún pueblo de la provincia sin acceso al gas. La meta es llegar a este verano con las plantas instaladas en las primeras cinco localidades y, en los próximos dos o tres años, que los casi 20 pueblos que faltan también cuenten con este servicio”, explicó

Por otra parte, Torres sostuvo: “para nosotros es fundamental el valor de la palabra”.

Y afirmó que, tras años de promesas incumplidas, “hoy podemos mirarnos a la cara y decir que, cuando volvamos a festejar un nuevo aniversario, este proyecto tendrá resultados concretos y tangibles”.

“Nos pasó lo mismo con la Ruta 40, que es nacional y tuvimos que provincializar para arreglarla. Era una obra impensada cuando asumimos y hoy es una realidad”, indicó.

Y agregó: “nosotros no prometemos: hacemos y cumplimos, como corresponde”.

“Después de más de cien años, Aldea Beleiro va a tener acceso a un recurso tan básico como el gas”, concluyó.

VIVIENDAS

En el marco del Plan Galina, Torres firmó el convenio para la ampliación y refacción del Puesto Sanitario de Aldea Beleiro, una obra que ejecutará la Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación.

También rubricó el acuerdo para construir seis viviendas industrializadas tuteladas, que se desarrollarán en dos etapas, y el convenio para instalar la Planta de Almacenamiento y Vaporización de Gas Licuado de Petróleo.

Además, se suscribió un acta acuerdo para mejorar el tratamiento de residuos sólidos urbanos mediante la incorporación de un Punto Limpio, a partir de un trabajo conjunto entre la Comuna y la Secretaría de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable.

A través del Ministerio de Seguridad y Justicia, se entregó equipamiento informático para fortalecer el funcionamiento de la Oficina de Monitoreo y las tareas preventivas en la localidad.

APORTES

Durante el acto, las autoridades homenajearon a antiguos pobladores de la comunidad y distinguieron a instituciones y agrupaciones locales, entre ellas la Delegación de Adultos campeona de tenis de mesa, el equipo de fútbol de salón y los organizadores de la Fiesta del Pueblo.

El IAC entregó títulos de propiedad a vecinos de la localidad, mientras que Chubut Deportes realizó un aporte para la puesta en valor y refacción del Gimnasio Municipal.

Por último, el Instituto de Asistencia Social — Lotería del Chubut entregó aportes y equipamiento al Centro de Adultos Mayores, al Ballet Municipal de Folclore, al Puesto Sanitario, al Gimnasio Comunal y a la Comuna de Aldea Beleiro.