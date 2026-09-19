Aseguran la prestación de servicios públicos

La Secretaría Municipal de Servicios Públicos y Control de Concesiones, coordinó la revisión integral de los planes de contingencia de las prestaciones de transporte, higiene urbana, energía, agua y saneamiento para asegurar la operatividad y la seguridad en la ciudad frente al alerta de temporal.

Esta semana, desde la Secretaría de Servicios Públicos y Control, pusieron en marcha los protocolos preventivos de contención ante las alertas climáticas vigentes. La medida incluyó la evaluación exhaustiva de los esquemas operativos de las empresas concesionarias a cargo de los servicios de transporte público, higiene urbana, distribución de energía eléctrica, agua y saneamiento en Comodoro Rivadavia.

En este marco, las autoridades de la secretaría, brindaron precisiones sobre los operativos previstos para cada área.

Al respecto, la secretaria de Servicios Públicos y Control de Concesiones, Cintia Juárez, destacó la articulación general de las medidas de contención.

"Todas las empresas prestatarias han informado sus planes de contingencia y cada subsecretaría ha sido instruida para activar los procesos internos requeridos en las Direcciones a cargo", resumió.

En dicho sentido, la funcionaria reforzó la importancia de mantener informada a la ciudadanía y aseguró que "ante modificaciones en la continuidad de prestaciones, actuaremos para proveer la información en tiempo real por los canales oficiales. Estamos trabajando junto a nuestra comunidad para optimizar el funcionamiento de cada servicio".

Por su parte, el subsecretario de Transporte, Daniel San Sebastián, indicó que se trabajó con las empresas prestatarias del servicio de transporte público y "se revisaron alternativas para garantizar los recorridos y la operatividad de las cabeceras y bases asignadas". Además, indicó que se informarán las eventuales modificaciones en recorridos y frecuencias a través de los canales oficiales del Municipio, a la par de los correspondientes a cada empresa.

En tanto, el titular de la subsecretaría de Higiene Urbana, Juan Díaz, enfatizó la importancia de la colaboración ciudadana durante la contingencia. "Desde la empresa Urbana se ha solicitado no disponer residuos en la vía pública durante todo el día domingo", explicó y recordó la importancia de "no dejar residuos en canastos desde el inicio de la lluvia, para evitar que se pudieran generar estancamientos en los pluviales".

Con foco en el mantenimiento de la red vial y el drenaje, el subsecretario de Redes y Servicios Públicos, Matías Acosta, señaló que "se ha solicitado a las empresas de la ciudad que no obstaculicen las calles para facilitar el drenaje del agua y garantizar un escurrimiento fluido durante el temporal" y se trabaja en total coordinación con los equipos de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada.

Finalmente, en cuanto a la supervisión normativa y técnica, la subsecretaria Legal y Técnica, Fernanda Cárdenas, detalló que "se llevó adelante la coordinación del proceso de revisión de los planes de contingencia, garantizando su plena vigencia y aplicación inmediata de ser necesario".