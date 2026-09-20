Trasladaba sobre una carretilla una cocina robada

Alrededor de las 19:50 del sábado, personal policial de la Comisaría Palazzo recibió un llamado telefónico anónimo dando cuenta de un ilícito entre calles Colonos Irlandeses y Colonos Holandeses, en el sector de Km 14.
Al arribar al lugar, los efectivos observaron a un hombre con una carretilla que transportaba una cocina.
En paralelo, entrevistaron a un testigo, quien manifestó haberlo visto entrar a un domicilio previa rotura de una ventana y sustraer elementos del hogar del damnificado.
Se procedió a la inmediata aprehensión y traslado del sospechoso a la dependencia policial. Tras consultar a vecinos, se logró identificar también al propietario de los elementos recuperados.
La Oficina Judicial dispuso que el aprehendido permanezca detenido hasta la audiencia judicial de control.